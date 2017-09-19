Okul öncesi eğitim kurumu seçerken nelere dikkat edilmelidir?

Menekşe Güner Özbilenler

Okul Öncesi Eğitim Uzmanı

Çocuklarımız geleceğimizdir ve onların en iyi eğitimi alması, en iyi yerlere gelmesi için hayat boyu çabalarız.

Ülkemizde birçok devlet okulunun yanında özel okullar da mevcut. İmkanlar doğrultusunda çocuklarımızı bu okullara gönderiyoruz.

Okul öncesi eğitim, çocuğun tüm eğitim hayatı boyunca gelecek hayatını en çok etkileyeceği ve yönlendireceği eğitim evresidir. Eğitimle, okulla, öğretmenle vb. kavramlarla ilk karşılaştığı yer okul öncesi eğitim kurumudur. Annelerin çalışma hayatında aktif yer almasından dolayı artık hemen hemen her çocuk okul öncesi kurumuyla eskiye göre daha erken tanışıyor. Peki bu kurumları seçerken nelere dikkat ediyoruz? Evimize yakınlığına mı, güvenirliğine mi, ücretine mi, temizliğine mi, verdiği eğitimin niteliğine mi, bina yapısına mı, sahip olduğu araç gereçlere mi?...

Evet, doğru cevap “hepsine bakıyoruz” olacak. Belki de seçimi en zor olan şeylerden birisi okul öncesi eğitim kurumu seçmektir. Tabii ki çocuğunun iyi ve güvenilir bir kurumda olduğunu bilmek çalışan anne ve babaların iş hayatlarında da olumlu etkiler sağlar. Aile hayatı düzene girer, çiftler huzurlu olduğu için ev ortamı da huzurlu olur. Aksi olduğunda ise çiftler bu konu hakkında tartışır, iş hayatlarında ve ev hayatlarında huzur kalmaz.

ÖNERİLER

Bu sorunları yaşamamak ve bu seçimi kolaylaştırmak için sizlere bazı önerilerde bulunacağım;

*Birincisi ve en önemlisi bu kurumun yasal bir kurum olması.

*İkincisi, binanın güvenliği; ana yola çok yakın mesafede olmaması, tek katlı olması ve bahçesi olması.

*Üçüncüsü, öğretmenlerinin alanında eğitim almış olması.

*Dördüncüsü yıllık, aylık ve haftalık eğitim planları olması ve aileleri bu eğitim planları hakkında bilgilendirmesi.

*Beşincisi, bina içi ve dışının temiz, düzenli ve çocukların fiziksel özelliklerine uygun olması. Isıtma, aydınlatma ve havalandırmanın sorunsuz olması.

*Altıncısı, çocukların ilgi alanlarını anlayabilmek için çeşitli ilgi köşelerinin olması. (Müzik köşesi, kitap köşesi, evcilik köşesi, blok köşesi, fen ve doğa köşesi, matematik köşesi gibi)

*Yedincisi, olası olumsuz bir durumda ilk müdahalede bulunmak amacıyla ilk yardım odası veya dolabı ve ilk yardım malzemelerinin olması.

*Sekizinci, servisinin güvenli, çok eski olmayan bir araç olması ve araçta mutlaka şoförden başka çocukların binmesine ve inmesine yardımcı bir görevli daha olması.

*Dokuzuncusu, mutlaka bir diyetisyen tavsiyesi ile haftalık bir yemek listesi olması ve ailelerin bu konuda bilgilendirilmesi.

*Onuncusu, öğrenci merkezli bir eğitim yapısını benimsemiş, yenilikleri takip eden, çocuğun gelişim özelliklerine, kişisel farklılıklarına, ailesel farklılıklarına önem veren ve dikkat eden bir kurum olması.

Bu 10 madde her okul öncesi kurumda olması gereken özelliklerdir. Okul öncesi kurumların bu gereklilikleri sağlaması gerekmektedir. Bu gereklilikler ekstra gösterilemez, bu nedenle orta ücretli bir kurum da bu hizmetleri sağlayabilir. Çağımızda bunlar lüks değil, gerekliliktir. Şimdiden tüm anne babalara kolaylıklar ve iyi bir eğitim yılı diliyorum.