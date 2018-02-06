OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE YABANCI DİL EĞİTİMİ

Menekşe Güner Özbilenler

Okul Öncesi Eğitim Uzmanı

Okul öncesi dönemde 0-6 yaş aralığında yabancı dil eğitimi çok önemlidir. Bu dönemde çocuk anadilini öğrenirken yabancı bir dil, özellikle tüm dünya tarafından kullanılan İngilizceyi öğrenmeye başlamalıdır.

Ailelerden gelen en sık sorulardan biri; “çocuğumun yabancı dil öğrenmesi için en uygun yaş dönemi nedir?” oluyor.

Yapılan araştırmalar göstermiştir ki bebek anne karnında dış dünyayla etkileşim içerisindedir, bu yüzden bu sorunun cevabı anne karnından itibaren 6 yaşa kadar en etkili öğrenme dönemidir.

SESSİZ KAYIT DÖNEMİ

0-6 yaş dönemde çocukların algılama mekanizmaları çok aktiftir ve böylelikle dil otomatik olarak beyne kaydedilmektedir. Yabancı dil öğrenimi, ana dil öğrenimine benzetilebilir. Dil öğrenimi bir süreçtir ve bu sürecin ilk adımları 0-6 yaş aralığında atılmalıdır.

Çocuk ana dilini öğrenirken; Kolay kelimeleri öğrenirken onların İngilizce karşılığını da öğrenerek ilerleyebilir.

Bu süreçte çocuklar taklit ve gözleme dayalı bir öğrenme yolu ile her bilgiyi kalıcı şekilde kayıt ederler. Bu döneme sessiz kayıt dönemi diyebiliriz. Aileler çoğu zaman çocukların sessiz kayıt dönemlerinde öğrenmedikleri hissine kapılabilirler.

Ailelerden sık gelen diğer bir soru ise çocuğumun yabancı dil öğrenmesine nasıl destek olabilirimdir?

HATA YAPMASINA MÜSAADE EDİN

Çocuğunuza bebeklik döneminden başlayarak, öğrenmesini istediğiniz dilde konuşmak, müzik dinletmek, yabancı dilde oyunlar oynamak, çizgi film izletmek, hikâyeler okumak, karşılıklı konuşmak destek olacaktır.

Hata yapmasına müsaade etmek, bu hataları birlikte düzeltmek bu süreçte çok önemli bir destektir.

Unutulmamalıdır ki her çocuğun öğrenme hızı ve öğrenme modeli farklıdır. Bu farklılıkları göz önünde tutmak gerekir. Ailenin ilgisi ve desteği bu süreci hızlandırır.

Yabancı dil öğrenimi çocukların matematik ve bilimsel kabiliyetlerini geliştirir. Çocukların özgüvenini geliştirir, farklı dilde konuşan bir insanı anlamak, o dilde şarkı söylemek, film izlemek çocuğun özgüveni üzerinde olumlu etki yaratır. Yabancı dil bilen çocuklar, tek dil bilen çocuklara göre daha geniş bir kültür anlayışına sahip olur.