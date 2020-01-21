Bekirpaşa Lisesi çatısı altındaki kolejin artık İskele’deki talebe yetersiz kaldığı belirtiliyor, yeni bir okul yapımı için harekete geçilmesi gerektiğinin altı çiziliyor. Eğitim Bakanlığı ise projenin hazır olduğunu, kaynak için Vakıflar İdaresi’nin beklendiğini dile getirdi.

Fehime ALASYA

İskele’deki Bekirpaşa Lisesi bünyesinde bulunan Türk Maarif Koleji’nin yıllardır ayrı çatı altında okul binasına geçmemesi gün geçtikçe nüfusu artan okulda birçok sıkıntıya neden oluyor.

Bekirpaşa Lisesi Okul Aile Birliği Başkanı Ali Kaplan, lisede yaşanan yoğunluk ve beraberindeki sıkıntılara değinerek, yeni okul yapımıyla ilgili ‘seçim yasaklarına takılır’ korkusu taşıdıklarını anlattı.

Eğitim Bakanlığı ise yeni bina yapımı için Vakıflar İdaresi’nden kaynak beklendiğini açıklarken, okul yapımıyla ilgili projenin hazır olduğunu, 2020-2021 eğitim dönemine yetişeceğini ifade etti.

Çavuşoğlu, okulun maliyeti ile konuşulan 8 Milyon TL’lik yatırıma ilişkin bir yorum yapmayarak projenin maddi karşılığıyla ilgili bilgi vermekten kaçındı.

Ortaokul, Lise ve Kolej öğrencilerinin aynı çatı altında öğretim gördüğünü belirten Bekirpaşa Lisesi Okul Aile Birliği Başkanı Ali Kaplan, okulun fiziki yapısının artık yetersiz olduğunu örneklerle anlattı.

10’u kolej sınıfı olan toplam 37 dersliğin bulunduğu okul binasında, 206 kolej öğrencisi, 730 da lise ve ortaokul öğrencisi bulunduğunu belirten Kaplan, normal şartlarda her 20 çocuğa 1 tuvalet düşmesi gerekirken, burada 100 çocuğa 1 tuvalet düştüğünü ifade etti.

Kaplan, “Yapılan ek sınıflar nedeniyle, sosyal derslikleri ise yok denecek kadar az, çevre alanları ise yetersiz. Zaman içinde resim odası, kütüphane gibi sosyal derslikler kapatan okulun bu alanları sınıf olarak kullandı.” dedi.

Kolejin düz liseden ayrılması gerektiğinin altını çizen Kaplan, “Fiziki olarak da okul her yıl yeni sınıfa, binaya ihtiyaç duyuyor. Altyapı sıkıntıları baş gösteriyor. Mezun olup giden öğrencilerle yeni başlayan öğrenci sayısı birbirini tutmuyor. Okul her yıl 2 yeni sınıfa ihtiyaç duyuyor.” şeklinde konuştu.

Kolej öğrencilerinin diplomasında “İskele Türk Maarif Koleji” yazması gerektiğini buna karşın “Bekirpaşa Lisesi Kolej Sınıfı” yazdığını da sözlerine ekleyen Kaplan, bir an önce yeni binaya geçilmesi gerektiğinin anlattı.

Bekirpaşa Lisesi Okul Aile Birliği Başkanı Ali Kaplan: “Çocukların hiçbir sosyal aktiviteleri yok. Laboratuar, görsel oda, hiçbir şeyimiz yok çünkü bunları sınıf yaptılar, okulun altyapısı artık yetersiz. Ek derslik yapacak yer de kalmadı. Seçim yasakları gelecek ve yine proje gündemden düşecek diye korkuyoruz.”

“Seçim yasakları gelecek ve yine proje gündemden düşecek diye korkuyoruz”

Bekirpaşa Lisesi Okul Aile Birliği Başkanı Ali Kaplan, konuya ilişkin özetle şunları dile getirdi:

“Çocukların hiçbir sosyal aktiviteleri yok. Laboratuar, görsel oda, hiçbir şeyimiz yok çünkü bunları sınıf yaptılar. Okulun altyapısı artık yetersiz. Öğretmen odası da çok sıkıntılı, o bile yetersiz…

Dört yıldır kolejin başka binaya taşınması için çabalıyoruz. Okul yapımı için yer bulduk, müracaatını yaptık, okul projesini bile hazırladık. İskele Belediyesi ile ortak proje yaptık. 150 bin TL olan projeyi biz 65 bin TL’ye yapıp Cemal Özyiğit’e teslim ettik. Özdemir Berova, okulun yapılması için 5 Milyon TL’nin bütçeye konduğunu söylemişti ama o da kullanılmadı. Gelen Bakan Nazım Çavuşoğlu ise her şey hazırdır, temelleri Ağustos ayında dökülecek, yeni yıla binada başlayacaklar dedi ama hala bir çalışma yok. Çalışma yaptıklarını söylüyorlar ama hala bir hareketlilik yok. Önümüzdeki yıl artık ek derslik yapacak yer de kalmadı, okula ek sınıf yapacak yer kalmadı. Seçim yasakları gelecek ve yine proje gündemden düşecek diye korkuyoruz.”

Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu: “Okul yapımı için yasal prosedür tamamlanmış, projesi tamamlanmış ve vize işlemleri her türlü prosedürden geçirildi, hazırdır. Vakıflar İdaresi, kendi yönetim kurulunda aldığı karar ile İskele Maarif Koleji yapımı için ihtiyaç duyulan kaynağın bize aktarılması kararını üretti. Vakıflar İdaresi de kaynağı aktarabilmek için çalışmalarını sürdürüyor”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu:

“Yasal prosedürü tamamlandı, kaynağı Vakıflar İdaresi sağlayacak”

Projeyle ilgili YENİDÜZEN’e bilgi veren Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, yeni okulun 2020-2021 eğitim dönemine yetişeceğini ifade etti.

Çavuşoğlu, seçim yasaklarının proje ihalesini etkilemeyeceğini belirterek, kaynağın Vakıflar İdaresi tarafından sağlanacağını kaydetti.

İskele Bekirpaşa Lisesi’nin sekiz yıldan beridir bu şekliyle hizmet verdiğini anımsatan Çavuşoğlu, konuyla ilgili şöyle konuştu:

“Geçen süreçte okulun kapasitesi 1000 civarı öğrenciye ulaştı bu nedenle orada sayısal olarak hizmetin devam ettirilmesi mümkün görülmüyor. Bundan dolayı önceden yeri ayrılan, yasal prosedürü tamamlanmış, projesi tamamlanmış ve vize işlemleri her türlü prosedürden geçirildi, hazırdır. Binanın yapılması ve kazandırılmasıyla ilgili ülkemize büyük hizmetleri bulunan Vakıflar İdaresi ile de görüştük. Maddi olarak onlar destek verecek. Vakıflar, kendi yönetim kurulunda aldığı karar ile İskele Maarif Koleji yapımı için ihtiyaç duyulan kaynağın bize aktarılması kararını üretti. Beklentimiz kaynağın li Eğitim Bakanlığına aktarılması ve ihaleye çıkılmasıdır. 2020-2021 Eğitim Öğretim yılına yetişmesi, kolej öğrencilerinin yeni binada eğitime başlamasını sağlayacağız. Biz üstümüze düşeni yapacağız. Vakıflar İdaresi de kaynağı aktarabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.”

‘Seçim yasaklarına’ takılmayacak…

Nisan ayında gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde ihalenin ‘seçim yasaklarına’ takılacağı endişelerini de yanıtlayan Çavuşoğlu, “İhale süreci seçim yasaklarına denk gelme ihtimali olsa bile Yüksek Seçim Kurulu’ndan gerekli izinleri alıp ihaleyi devam ettirebiliriz.” dedi.

“Her koşulu kabul edebiliriz. Önemli olan binanın hizmete girmesi…”

Bakanlık ile Vakıflar arasında kaynağın yatırılmasıyla ilgili sıkıntı olduğu iddialarını da yanıtlayan Çavuşoğlu, “Bu yönde herhangi bir sıkıntımız yok. Bizim için olmazsa olmaz bu binanın yapılmasıdır. Vakıflar idaresi ihaleye çıksa da olur, kaynağı bize aktarıp öyle yapılsa da olur, her koşulu kabul edebiliriz. Önemli olan binanın hizmete girmesidir. Bu bağlamda Vakıflar’ın yasaları açısından izleyeceği yolu kabul ediyoruz.” şeklinde konuştu.