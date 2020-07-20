Oktay’dan ‘siyasi eşitlik’ çağrısı

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kıbrıs meselesinin öncelikli olarak 'siyasi eşitlik', aksi takdirde 'egemen eşitlik' temelinde çözülmesinden yana olduklarını açıkladı.

Oktay, 20 Temmuz 1974 Türkiye’nin Kıbrıs’a yönelik askeri harekatı yıldönümü nedeniyle düzenlenen törende konuştu.

Oktay, Kıbrıs meselesinin çözümünün her halükarda eşitlik temelinde gerçekleşeceğini söyledi.

Oktay, 46 yıl önce yaşananları kendi penceresinden yorumladı, savaşta can verenleri andı.

Oktay, “Mücahitlerin yılmaz direnişleriyle açtıkları yol, Kıbrıslı Türklerin kendi kaderini tayin yolu, siyasi eşitlik ve hürriyet yoludur” dedi.

“Rumlar, kendi ürettikleri çözümsüzlüğün bedelini de Kıbrıs Türküne ödetmek istemektedir” diyen Oktay, konuşmasında, Namık Kemal’in "Vatan" şiirinden de bölümler okudu.

Oktay sözlerini, "Yani ecdadımızın heybetini bütün cihan bilir ve damarlarımızdaki akan kan da aynı kandır" diye bağladı.

“Türkiye, her alanda Kıbrıs Türkü’nün en büyük destekçisi olmuştur ve olmaya devam edecektir. Bunu herkes böyle bilsin” diyen Oktay, KKTC’nin uluslararası toplumda hak ettiği yeri alması amacıyla gerekli girişimleri sürdürdüklerini ifade etti.

“Hidrokarbon kaynakları”

Oktay şunları da söyledi:

“Hidrokarbon kaynaklarının hakkaniyetli biçimde paylaşılması ve Kıbrıs’ın barış ve istikrar adası olması için geçmişten bu yana çaba sarfediyoruz.

Kıbrıs’ta mevcut statükonun sürdürülmesine yönelik çabaları asla kabul etmeyeceğiz.

Bunun en temel göstergesi Kapalı Maraş’a yeniden hayat vermek yönünde başlattığımız çalışmalardır.

Uzun zamandır atıl durarak içimizi sızlatan bu bölgenin mahallelerinde, sokaklarında, sahillerinde yeniden aileleri; sevinç ve güven içinde koşuşturan Kıbrıs’ın çocuklarını görmeyi arzu ediyoruz.

Bu konuda çalışmalarımız KKTC Hükümeti ile istişare içinde sürüyor.”

“Israrla ülkemize karşı oyun kurmaya çalışanlar ise kaybedenler arasında yerlerini alıyorlar" diyen Oktay, Artık Türkiye’nin içinde yer almadığı hiçbir senaryonun gerçekleşme ihtimalinin olmadığının görüldüğünü kaydetti.

Covid-19 süreci

Oktay, KKTC'nin tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınıyla mücadelede en başarılı örneklerden birisi olduğuna işaret ederek, "Bundan sonrası için de hem günlük hayatta hem de çalışma hayatında temizlik, maske, mesafe ilkesine dikkat ederek salgından korunacağınıza inanıyorum" dedi.

Ancak zorunlu karantina sürecinin pek çok ülkede olduğu gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisini de derinden etkilediğini ifade eden Oktay, şunlar söyledi:

“Normalleşmeyle birlikte özellikle turizm sektörünün yeniden kapılarını açması, üretim ve tedarik süreçlerinin canlanması KKTC ekonomisinde bir toparlanmaya vesile olacaktır.

Hem salgının açtığı yaraların hızla kapanması hem de projelerin, teşviklerin devamlılığını sağlamak için 2020 Yılı İktisadi Ve Mali İşbirliği Anlaşması’nı imzaladık.

Mali işbirliği paketinin yanı sıra salgınla mücadelede de sizlerin yanında olduk.