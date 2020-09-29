Oktay’dan da ‘Seçime Özel’: 117 milyon TL

‘Seçime Özel’ yayınında tüm adaylarla birlikte televizyon programına çıkması beklenirken, Ankara’ya uçan Başbakan Ersin Tatar’a “mali yardım” sözü verildi.

TC Cumhurbaşkanı Yardımcı Fuat Oktay, canlı yayınla Ankara’dan mesaj verdi, “117 milyon Lira yarın hesabınızda olacaktır” dedi.

Seçim süreci içerisindeki bu organizasyon “seçime müdahale” olarak yorumladı, farklı tepkilere neden oldu.

Kıbrıs Genç TV’deki televizyon programında da “Türkiye’nin seçime müdahalesi kabul edilemez, bu toplumu bölüyorlar, Kıbrıs Türk halkının kendi iradesinin kullanması engelleniyor” dendi.

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Başbakan Tatar ile basın toplantısı yaptı. Fuat Oktay açıklamasında, 117 milyon TL’nin yarın sabah KKTC hesabında olacağını ifade ederek, “Sayın Başbakan bu nakitle adaya dönüyor” dedi.

Fuat Oktay, Başbakan Ersin Tatar ile ekonomik meseleleri ve Doğu Akdeniz’deki gelişmeleri değerlendirdiklerini ifade etti.

Tatar, toplantıdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, öğrencilere çağrı yaptı. Ersin Tatar, öğrencilerin bir an önce adaya geri dönmesi için çağrı yaptı. Tatar şöyle konuştu: “Öğrencilerin gelmesi çok önemli. KKTC öğrencilerimizi bekliyor. Eğitim tekrar başlamak üzere. TC’den geri KKTC’deki üniversitelerdeki eğitimlerine dönmelerini yürekten diliyorum. KKTC güzel bir ada. Korona virüste gösterdiğimiz başarı ile adada eğitimi sürdürmeleri fevkalede iyi olacaktır. Online eğitim diye açıklamalar oldu. Bizim tercihimiz yüz yüze eğitimdir. Türkiye Cumhuriyeti’ndeki öğrencilerimizin dönüp yüz yüze eğitime başlaması bizim açımızdan fevkalade önemlidir.”

Türkiye’den gelen suya da değinen Tatar, bu süreçte bu suyun ne kadar büyük bir nimet olduğunu tekrar anladıklarını ifade etti.

Ocak 2020’den itibaren sıkıntılar yaşandığını kaydeden Tatar, orada sorunun giderilmesi için çalışan tüm mühendislere ve işçilere teşekkür etti. Kıbrıslı Türkler’in suyu beklediğini ifade etti.

Egemen eşitlik

Tatar Kıbrıs sorununa dair de konuştu. Artık federal çözümün heyecan yaratmadığını kaydeden Tatar, egemen eşitlik vurgusu yaptı: “Halkın geneli artık Kıbrıs’ta egemen eşitlik temelinde bir anlaşma istiyor. Artık federal temelde bir anlaşma cevap vermiyor. Artık biz Doğu Akdeniz’deki gelişmelere de paralel olarak egemen eşitlik noktasında, devletimize sahip çıkarak bir politika yürüteceğiz.”

Fuat Oktay, Türkiye ve KKTC’nin tek bir yumruk olduğu sürece aşamayacağı hiçbir sorunu olmadığını vuguladı.