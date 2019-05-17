Oktay: “Yeni hükümetin önünde bekleyen çok konu var”

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Türkiye'nin ve KKTC'nin bölgedeki enerji denkleminden dışlanamayacağını artık herkesin kabul etmesi gerekmektedir" dedi.

Oktay, “Hedefimiz Kıbrıs Türkü’nün siyasi eşitliğinin mutlak şekilde sağlanması ve Ada’daki meşru haklarının, güvenliğinin ve refahının garanti altına alınmasıdır. Kıbrıs Türkünün haklarını garanti altına alan ve güvenlik endişelerini karşılayan çözüm modellerini görüşmeye hazır olduğumuzu bir kez daha ifade etmek isterim” şeklinde konuştu.

Oktay, Kıbrıs Türk halkının hak ettiği refah seviyesine ulaşmasının engellenmesinin ve mevcut statükonun korunmasının, sürdürülebilir bir tutum olmadığını vurgulayarak, ucu açık müzakere süreçlerinin ve Ada’daki mevcut gerçekleri göz ardı eden yaklaşımların artık bir tarafa bırakılmasının elzem olduğuna işaret etti.

Kurulacak yeni hükümetin önünde özellikle yapısal reformlar ve ekonomik durum çerçevesinde ivedilikle çözüm bekleyen birçok konu bulunduğuna işaret eden Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin istikrarı ve refahı için, uzun yıllardır gündemde olan reformların ciddiyetle, vakit kaybetmeksizin ele alınmasının en temel beklentileri olduğunu kaydetti.

“YENİ HÜKÜMETİN ÖNÜNDE BEKLEYEN ÇOK KONU VAR”

Kurulacak yeni hükümetin önünde özellikle yapısal reformlar ve ekonomik durum çerçevesinde ivedilikle çözüm bekleyen birçok konu bulunduğuna işaret eden Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin istikrarı ve refahı için, uzun yıllardır gündemde olan reformların ciddiyetle, vakit kaybetmeksizin ele alınmasının en temel beklentileri olduğunu kaydetti.

Oktay, “böylece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ekonomik yönden güçlenmesi ve siz kıymetli kardeşlerimizin refah seviyelerinin daha da yükseltilmesini arzu ediyoruz. Anavatan ve Garantör Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da özverili desteğini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine sağlamaya devam edecektir” dedi.

Türkiye’nin sadece 82 milyon vatandaşından ibaret olmadığını, aynı zamanda milyonlarca insanın da umudu olduğunun bilincinde olduklarını dile getiren Oktay, şöyle devam etti:

“Tarihimizden güç alarak, bilinen şekliyle 2 bin 200 yılı aşan mazimizden gerekli dersleri çıkartarak istikbalimizi inşa etmeye çalışıyoruz. Başarılarımızın sayısını artırarak, zaferlerimizin çapını büyüterek ve tarihten ders alarak atiye yürüyoruz.

Şayet bugün “dünya beşten büyüktür” gerçeğini cesaretle dillendirebilen bir Türkiye varsa, bu 17 yılda sağlanan özgüvenin eseridir.

Bugün dünyanın neresinde olursa olsun haksızlık ve hukuksuzluk karşısında sesini yükselten bir Türkiye varsa, bu Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yakalanan başarı ve özgüvenin sonucudur.

Filistin davasını sahiplenen, Afrika’ya el uzatan, Orta Asya ve Balkanlar’daki kardeşleri ile birlikte olan bir Türkiye varsa, bu imza attığımız zaferlerin meyvesidir”

Türkiye’nin, Kıbrıs Türkü’nü hiçbir zaman yalnız bırakmayıp, hak ve çıkarlarını korumak için her türlü çabayı gösterdiğini söyleyen Oktay, “Biz bulunduğumuz coğrafyanın ve köklü tarihimizin üzerimize yüklediği sorumluluğun gereğini yerine getiriyoruz, getirmeye de devam edeceğiz” dedi.

“ORTAK ANLAYIŞ VE ORTAK AKLA DAYANAN ÇÖZÜMLERDEN YANA OLDUK”

“Bizim gayemiz, toplumların kanayan yaralarına, bazı ülkelerin çıkarlarına göre değil, uluslararası hukukun gereğine göre adil ve kalıcı reçeteler bulunmasıdır” diyen Oktay, Türkiye olarak uluslararası toplumu ilgilendiren tüm konularda ve özellikle milli dava Kıbrıs Konusunda her zaman ortak anlayış ve ortak akla dayanan çözümlerden yana olduklarını vurguladı.

Oktay, “Kıbrıs’ta yarım asırdır devam eden müzakere sürecinde tüm samimiyetimizle, iyi niyetimizle her türlü gayreti gösterdik, ancak Rum tarafının uzlaşmaz tutumu nedeniyle bir sonuca ulaşamadık” diyerek, bugün Kıbrıs Türk halkının hala birçok alanda ambargo ve kısıtlamalara maruz kalıyor olmasının, akıl ve vicdan sınırlarını zorladığını söyledi.

“Kıbrıs Türkü’nün meşru mücadelesinde, tarihi sorumluluğumuzu yerine getirme yönündeki kararlılığımızı sizlerin huzurunda bir kez daha yinelemek isterim” diyen Oktay, Anavatan ve Garantör Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin, çözüm için her zaman olduğu gibi omuz omuza birlikte çalışmaya devam edeceğini belirtti.

“KIBRIS TÜRKÜNÜN HAKLARINI GARANTİ ALTINA ALAN VE GÜVENLİK ENDİŞELERİNİ KARŞILAYAN ÇÖZÜM MODELLERİNİ GÖRÜŞMEYE HAZIRIZ”

Oktay, “Hedefimiz Kıbrıs Türkü’nün siyasi eşitliğinin mutlak şekilde sağlanması ve Ada’daki meşru haklarının, güvenliğinin ve refahının garanti altına alınmasıdır. Kıbrıs Türkünün haklarını garanti altına alan ve güvenlik endişelerini karşılayan çözüm modellerini görüşmeye hazır olduğumuzu bir kez daha ifade etmek isterim” dedi.

“HİDROKARBON KAYNAKLARI ADAYI ÖNEMLİBİR CAZİBE MERKEZİ HALİNE GETİRDİ”

Doğu Akdeniz’de keşfedilen hidrokarbon kaynaklarının, Ada’yı daha önemli bir cazibe merkezi haline getirdiğine işaret eden Oktay, Türkiye’nin, her zaman Doğu Akdeniz’deki enerji kaynaklarının tüm Ada halkının refahının artması yönünde kullanılması gerektiğini savunduğunu ve savunmaya devam edeceğini, ancak Rum tarafının, tek yanlı yaklaşımlarıyla, doğal kaynakları da paylaşma niyetinde olmadığını açıkça ortaya koyduğunu belirtti.

Oktay konuşmasına şöyle devam etti:

“Doğu Akdeniz’de hem kendi kıta sahanlığımızdaki hak ve çıkarlarımızı, hem de Kıbrıs Türkü’nün hak ve çıkarlarını koruyacağımızı ve bu konuda gereken adımları atmaktan çekinmeyeceğimizi en başından beri her vesileyle dile getirdik.

Türkiye’nin ve Kıbrıs Türk halkının Doğu Akdeniz’deki meşru hak ve menfaatlerini her zaman korumaya devam edeceğimizi burada bir kez daha vurgulamak istiyorum:

Ada’nın tek sahibi olduğunu zanneden Kıbrıs Rum tarafının, Kıbrıs Türkü’nü hiçe sayan yaklaşımlarına göz yummayacağız.”

“YAVUZ DA FAALİYET GÖSTERECEK”

“İlk sondaj gemimiz “Fatih”in sondaj faaliyetlerinde bulunmak üzere Kıbrıs Adasının batısına intikali bu konudaki kararlılığımızın göstergesidir” diyen Oktay, yeni sondaj gemisi “Yavuz”un ise önümüzdeki dönemde Doğu Akdeniz’de aynı şekilde faaliyet göstereceğini söyledi.

Oktay, Fatih”in faaliyetleriyle ilgili olarak kendilerinde Türkiye’ye söz söyleme hakkı bulanların, tüm Ada’nın sahibi gibi hareket eden Kıbrıs Rum tarafının tek yanlı faaliyetlerini görmezden geldiğini belirterek, “Altını çizerek ifade etmek isterim ki; Türkiye’nin ve KKTC’nin bölgedeki enerji denkleminden dışlanamayacağını artık herkesin kabul etmesi gerekmektedir” dedi.