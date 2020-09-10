Oktay: Suyu 25 Eylül'de basacağız
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Başbakan Ersin Tatar, Su Temin Projesi’nde meydana gelen arızanın giderilmesi için yürütülen çalışmaları yerinde inceliyor
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Su Temin Projesi’nde meydana gelen arızanın giderilmesi çalışmalarını yerinde görmek üzere Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Başbakan Ersin Tatar tamirat çalışmalarının yürütüldüğü gemide incelemelerde bulunuyor.
Pınarbaşı’ndan kalkan askeri helikopter ile tamirin yapıldığı gemiye giden Başbakan Tatar’a Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz ve Su İşleri Dairesi Müdürü ve diğer yetkililer de eşlik etti.
Oktay, boruların tamiratında sona geldindiğini, en geç 25 Eylül'de Türkiye'den KKTC'te su basmaya başlanacağını açıkladı.
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