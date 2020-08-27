Oktay: “KKTC’deki hastaları uçakla alacağız”

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye tarafından KKTC’de yaptırılan acil durum hastanesine ilişkin, “Hedefimiz, Kıbrıs Türk halkına uzun yıllar hizmet verecek çağdaş, ileri teknolojiyle donatılmış acil durum hastanesini 45 ila 60 gün gibi çok kısa bir süre içinde süratle tamamlamaktır.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC’de Türkiye tarafından yapılan ve inşa süreci başlayan KKTC Acil Durum Hastanesi ile ilgili AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başbakanı Ersin Tatar ile 5 Ağustos’ta yaptığı görüşmenin ardından verdiği talimat sonrası Türkiye’nin imkanlarını seferber ederek KKTC’de yıl sonuna kadar bir acil durum (pandemi) hastanesi inşa edeceğinin müjdesini verdiklerini hatırlatan Oktay, şöyle devam etti:

“Hedefimiz Kıbrıs Türk halkına uzun yıllar hizmet verecek çağdaş, ileri teknolojiyle donatılmış acil durum hastanesinin inşaatını 45 ila 60 gün gibi çok kısa bir süre içinde süratle tamamlamaktır. Hastane tamamlandığında; 24 yoğun bakım, 64 hasta, 12 acil müşahede yatağı ile toplam 100 yatakla hizmet verecek olup, bünyesinde 1 MR, 1 bilgisayarlı tomografi, 2 röntgen, 2 ultrason cihazı ile 6 ameliyathane ve anjiyo birimlerini de barındıracaktır.”

“Yeni hastanenin hayırlı olmasını dilerim”

Türkiye’nin salgın nedeniyle KKTC sağlık sistemi üzerinde herhangi bir yük oluşmasına izin vermeyeceğini belirten Oktay, KKTC’de pozitif vaka sayısının artması durumunda ve gerek görülmesi halinde de hastaların ambulans uçaklarla Türkiye’deki hastanelere taşınmalarının sağlanacağını bildirdi.

Oktay, “Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin dertlerine şifa olması temennisiyle yeni pandemi hastanesinin hayırlı uğurlu olmasını dilerim.” ifadelerine yer verdi.