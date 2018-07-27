Oktay ile GHE anlaşamadı

Haldun Oktay'a teklif götüren Girne Halk Evi, deneyimli teknik adamdan olumlu yanıt alamadı.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Girne Halk Evi, yeni sezondaki teknik patronunu henüz belirleyemedi. Son olarak geçtiğimiz gün deneyimli teknik adam Haldun Oktay'a teklif götüren kırmızı beyazlı ekibin Haldun Oktay'dan olumlu yanıt alamadığı öğrenildi. Girne Halk Evi yöneticisi Burak Baçdar ile görüşen Haldun Oktay'ın iş yoğunluğu olması dolayısıyla teklifi reddetmek durumunda kaldığı bilgisi alındı.