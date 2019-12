“Öksüzler” oyunu seyirciyle buluştu

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu (LBT), yeni oyunu “Öksüzler”in prömiyerini önceki gece Bandabuliya Sahnesi’nde gerçekleştirdi. Dennis Kelly’nin yazdığı, Selen Girit’in çevirdiği, Aliye Ummanel’in yönettiği ve Osman Ateş, Hatice Tezcan, İzel Seylani ile Tuğra Özyiğit’in rol aldığı oyunun prömiyerini LTB Başkanı Mehmet Harmancı, bazı belediye meclis üyeleri, sanatçılar, medya mensupları ve sanatseverler izledi.

Belediye’den yapılan açıklamaya göre, oyunun yönetmeni ve LBT Sanat Yönetmeni Aliye Ummanel yaptığı konuşmada, olanaksızlıklar içinde her türlü olanağı en iyi şekilde değerlendiren LBT’nin çok iyi bir ekip çalışması ile yeni sezonda yeni oyunuyla yeniden tiyatroseverlerin karşısına çıktığını söyledi ve tüm ekip arkadaşlarını sahneye çağırarak teşekkür etti.

“Dünyanın bir parçası olduğumuzun bilincinde çalışıyoruz”

Ummanel şöyle dedi:

“Bu gece burada dünya için belki o kadar yeni olmasa da bu kent için yeni bir yaklaşım vardır. Attığımız her adımda kendimizi LBT başta olmak üzere toplumun bir parçası olarak hissetmenin yanısıra dünyanın da bir parçası olduğumuzun da bilincinde olarak çalışıyoruz. Çok hızlı koşmamız gerekiyor. Yetişmemiz gereken şu an değil genç kuşaklardır. Daha çok olanaklarla çok daha hızlı koşabiliriz. Benim arkadaşlarım sadece burası değil dünya çapında da yetenekli, azimli, her işin altına elini koyan, güçlü sanatçı kişiliktedir, sanatları için gönülden çalışan ve yaptıkları işe yüreklerini koyan kişilerdir. Bu gece burada bulunan LTB Başkanı Mehmet Harmancı’ya da bu mekânda vizyonumuzu desteklediği ve önünü açtığı için teşekkür ederim.”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı ise değişen dünya için belki yeni olmayan ama kendileri için yeni bir konseptte, bambaşka bir ortamda ve özgün bir kurguyla kendisinin de başarılı bulduğu farklı bir oyun izlediklerini kaydederek oyuna emek veren herkese teşekkür etti. Harmancı, “LBT hem toplumsal hem de sanat sorumluluğu ile hareket etmeye devam edecektir. Bu ve bundan sonraki oyunların da bu ülke için bir farklılık yaratacağını düşünüyorum” dedi.

Oyun şiddet, ötekileştirme, ırkçılık gibi evrensel sorunlara dikkat çekiyor.

Oyunun dekor kostüm tasarımını Özlem Deniz Yetkili, ışık tasarımını Fırat Eseri, müzik/efekt seçimini Osman Ateş, afiş ve broşür tasarımını Barış Argus, fotoğraf çekimini Mustafa Evirgen gerçekleştirdi.

Oyunda Mehmet Demir sahne amiri, Salih Kanatlı ışık uygulama, Mehmet Eseri efekt uygulama, Asya Kazafanalı dekor& kostüm asistanlığı, Ceren Kanatlı ile Harper Sözer halkla ilişkiler, Ülgen Çakır idari işler, Erhan Kurt kültür işleri memuru olarak görev aldı. Oyuna Eziç ve Jetgaz sponsor olarak destek verdi.

Oyun her Çarşamba ve Cuma saat 20.00’de Bandabuliya Sahnesi’nde olacak

Oyunun yaş sınırı +16 ve biletler Lefkoşa Belediye Tiyatrosu gişesinden ve www.biletinial.com adresinden temin edilebilecek.