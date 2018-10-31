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Okçular Cumhuriyet yarışmasında derece aradı

Okçular Cumhuriyet yarışmasında derece aradı

KKTC Okçuluk Federasyonu, Atatürk Spor Kompleksi içerisinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı özel yarışması düzenledi.

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KKTC Okçuluk Federasyonu, Atatürk Spor Kompleksi içerisinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı özel yarışması düzenledi. Yarışma Pazartesi günü sabah saat 10.00’da saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla, yenilenen okçuluk çim alanında gerçekleştirildi.

Süper Minik – Minik - Yıldız – Genç - Büyük kategorilerindeki okçulardan 75 kişinin katılımıyla gerçekleşen yarışmada, Olimpik Yay Süper Minik kız-erkek, Olimpik ve Makaralı Yay Yıldız kız-erkek, Olimpik Yay Genç kız-erkek ve Büyük kadın-erkek sporcuların katıldığı yarışmada sporcular yenilenen tesiste ok atmanın keyfini yaşadı.

Yarışmada dereceye giren 36 sporcuya kupa ödülleri Federasyon Başkanı Ferdi Çiftçi, Kıbrıs Türk Kızılayı Başkanı Bülent Çıraklı ve Federasyon resmi hakemleri tarafından verildi.

SÜPER MİNİK KIZ  7-8 (YAŞ)

  1. Damla AKAR 137
  2. Aybüke BİROL 106
  3. Melinay YAĞIZ 77

SÜPER MİNİK ERKEK 7-8 (YAŞ)

  1. Ali Berk GEZEK 133                                  
  2. Algın KÖMÜRCÜLER 125
  3. Kuzey DENİZ 102

MİNİK KIZ  9-10 (YAŞ)

  1. Şerife KELEŞ 127
  2. Işık TEZ 124
  3. Yağmur ABİÇ 98

MİNİK ERKEK 9-10 (YAŞ)

  1. Berkin ALTINDAĞLI 134
  2. Salih MISTIKOĞLU 102
  3. Hasan BİLGEHAN 81

YILDIZ KIZ  11-13 (YAŞ)

  1. Ceren BULANCAK 283
  2. İdal KUTLUHAN 241
  3. Eri n ÇİFTÇİ 160

YILDIZ  ERKEK 11-13 (YAŞ)

  1. Çetin ERDİNÇ 296
  2. Mustafa ALPCAN 268
  3. Pertev DİRENÇ 202

MAKARALI YAY YILDIZ ERKEK 11-13 (YAŞ)

  1. 1.Mustafa AKAR  295
  2. 2.Aygün ALTINDAĞLI 242

GENÇ KIZ     14 -17(YAŞ)

  1. Pembe ULUÇ  243
  2. Edanur KURAL 148
  3. Meryem BORAN 107

GENÇ ERKEK

  1. Melih YAĞIZ 228
  2. Hasan TANRIKULU 185
  3. Osmancan ŞEKER 140

OLİMPİK YAY BÜYÜK BAY                                

1.Muammer BULANCAK   
2.Muharrem KURAL           
3.Yılmaz KUTLUHAN        

MAKARALI YAY BAY

1.Osman TEZ
2.Serkan TAYDAŞ
3.Hüseyin MISTIKOĞLU          

OLİMPİK YAY BÜYÜK KADIN                      

1.Fatma KUTLUHAN                     
2.Zühre ÜNER                                                                                

MAKARALI YAY KADIN

1.Ayşen TEZ
2.Uysal OLDAC

 

 

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