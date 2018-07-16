Okçular açık alanda yarıştı
Okçuluk Federasyonu tarafından organize edilen 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Hazırlık açık alan yarışması dün gerçekleştirildi.
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Okçuluk Federasyonu’nun Atatürk Spor Kompleksi içindeki açık alanında gerçekleştirilen yarışmada sporcular aşırı sıcağa rağmen hedefe atmayı başardılar.
Yarılan yarışma sonunda dereceye girenlere ödülleri düzenlenen törende yetkililer tarafından verildi.
Recurve (olimpik) Kadın
- Gülhanım Çakal
- Fatma Yasemin
Recurve (olimpik) Erkek
- Niyazi Aktansoy
- Yusuf Duman
- Muammer Bulancak
Compound (makaralı) Kadın
- Ayşen Tez
- Uysal Oldaç
- Bahire Beşiktaş
Compound (makaralı) Erkek
- Osman Tez
- Serkan Taydaş
- Mehmet İyiyürek
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