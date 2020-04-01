“OHAL’de yetki Cumhurbaşkanı değil, ilgili bakana geçer”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı, idare Hukuku ve Anayasa Hukuku alanında uzman Tufan Erhürman, ekonomik ya da yönetsel sebeplerle olağanüstü hal (OHAL) ilanında tüm yetkilerin cumhurbaşkanı değil ilgili bakana ve bakanlar kuruluna geçtiğini söyledi.



Erhürman, “Sokağa Çıkma Yasağı” isteniyorsa da bunun için olağanüstü hal ya da olağanüstü duruma gerek olmadığını belirtti, Karpaz örneğinde bunun görüldüğünü söyledi.



Haber Kıbrıs portalında internet üzerinden yayınlanan gazeteci Ali Baturay’ın Markaj programına katılarak düşüncelerini açıklayan Erhürman, toplumdaki yaygın düşüncenin aksine, olağanüstü durum ilanında uçsuz bucaksız yetkilerin doğrudan doğruya bakanın eline geçtiğini ve Bakanlar Kurulu’nun da yetkilerinin genişlediğini vurguladı.

“OHAL, sağlık sebebiyle mi, ekonomik sebeple mi isteniyor?”



İşte Erhürman’ın mesajları

Tufan Erhürman, OHAL ve sokağa çıkma yasağı ile ilgili şu bilgileri verdi:

❝... Gene günlük siyasetin içinde boğulmamak adına çok ciddi bir dille konuşuyoruz ama çok nettir sorun. Gerçekten anlamadığım bir şey var, OHAL’i biz sağlık sebebi ile mi istiyoruz, ekonomik sebeple mi? Yani sağlık sebebiyleden kastım şu; biz OHAL’i mesela sokağa çıkmanın tamamen sınırlandırılması ya da sokağa çıkmanın yasak hale gelmesi için mi istiyoruz? Yoksa ekonomi için mi istiyoruz? Buna karar verirsek çünkü birincinin sebebi ‘OHAL’e gerek yok’ olacak. Yani şu anda Karpaz’da tam sokağa çıkma yasağı ilan edildi, OHAL mi ilan edildi? Yani bu kadar tartışıyoruz, bu kadar konuşuyoruz, hala OHAL kavramıyla sokağa çıkma yasağı kavramını birbirine karıştırıyorsak demek ki çok konuşmamamız lazım.

Bir de şey konuşuluyor ya, ‘OHAL mi yoksa ODUR mu?’, ‘DUR çok farklı bir şey olacak’, alakası yok. Bizim anayasamızı hazırlayanlar öz Türkçeye çok meraklıydı, biliyorsunuz Türkiye’de ‘Kanun Hükmünde Kararname’ dediğimiz şeye, bizim anayasamız ‘Yasa Gücünde Kararname’ der mesela. OHAL’e da ODUR demiş ama sonuç değişmiyor.

Sokağa çıkma yasağı dışında, eğer önerilen ekonomik sebeplerle OHAL ilan etmekse, o ekonomide normal zamanda yapamayacağımız şeyleri yapmaksa, orada da bunu öneren arkadaşlarım şunu bilsin; OHAL’e geçildikten sonra (eğer ilan edilirse ekonomik sebeplerle) cumhurbaşkanı sadece iki konuda yetkilidir. Bunu bilsinler; birincisi ‘OHAL’in ilan edildiği gün bakanlar kuruluna başkanlık eder ve ilan eder.’ İkincisi; ‘Yasa Gücünde Kararname çıkacaksa, o yasa gücünde kararnamelerin çıkarılacağı toplantılara başkanlık eder.’ Onun dışında ekonomi ile ilgili uçsuz bucaksız yetkiler doğrudan doğruya bakanın eline geçer ve Bakanlar Kurulu’nun da yetkileri uçsuz bucaksız genişler.

Sonuçta; Eğer bazı arkadaşlar OHAL’i tam sokağa çıkma yasağı için istiyorlarsa, yanlış yapıyorlar, örneği Karpaz. Tam sokağa çıkma yasağı OHAL ilan edilmeden ilan edildi. Dolayısı ile OHAL ile tam sokağa çıkma yasağını karıştırmamak lazım.

Öte yandan, bazı arkadaşlar OHAL yani ODUR’u cumhurbaşkanı devreye girsin diye istiyorlarsa bilecekler ki cumhurbaşkanının devreye girme kapasitesi sınırlıdır OHAL’de. Sadece ilan günü ve yasa gücü kararnamelerle ilgilidir. Onun dışında bakanlar kurulu ve ilgili bakanın yetkileri inanılmaz genişler. Bütün temel hak ve özgürlükler alanlarında dilediği gibi karar verebileceği bir noktaya taşır ilgili bakanı ve bakanlar kurulunu.

Ha buysa istenen, bunun üstünden konuşalım. Ben prensip olarak ‘OHAL’e ya da ODUR’a karşıyım ya da tarafım’ noktasında hiç durmadım ama neyi konuştuğumuzu ve konuştuğumuz şeyin sonuçlarını da bilelim onun üstünden konuşalım...❞