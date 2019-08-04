Oğuz: “Üreticinin sorunlarını yerinde görmek önemli”

Doğancı ve Güneşköy’de üreticilerle bir araya gelen Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, “Üretimin devamı için üreticinin sorunlarını yerinde görmek önemli” dedi.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Oğuz, Doğancı ve Güneşköy bölgesinde üreticilerle görüşerek, bitkisel ve hayvansal üretimle ilgili fikir alış verişinde bulundu.

Doğancı bölgesinin bitkisel üretimde önemli bir yer olduğunu belirten Oğuz, Güneşköy’deki ağıllar bölgesinde hayvan üreticilerini de dinledi.

Oğuz, hayvancılıktaki sorunların çözümü, girdi maliyetlerin iyileştirilmesi konusunda üreticilerle görüş alış verişinde bulundu. Ziyaretlerde Dursun Oğuz’a bakanlık yetkilileri eşlik etti.