Oğuz, taburcu edildi
Rahatsızlanarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, taburcu edildi.
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Rahatsızlanarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, taburcu edildi.
Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Adil Özyılkan BRT muhabirine yaptığı açıklamada, öğle saatlerinde baş dönmesi şikayeti ile hastaneye başvuran Bakan Oğuz’a gerekli tetkikler yapılarak taburcu edildiğini belirtti.
Dursun Oğuz’a Kulak- Burun-Boğaz bölümünde de tetkik yapılmıştı.
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Etiketler : Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz
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