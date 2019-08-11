Oğuz: “Çevreye atılan atıklar salgın hastalıklar oluşturuyor”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, bayram boyunca kesilecek kurbanlıklar konusunda uyarıda bulundu.

Bakan Oğuz, toplum sağlığını etkileyen bulaşıcı hastalıklara yol açmamak için atıkların gömülmesini istedi.

Vatandaşlardan kurbanlıklarını resmi mezbahalarda kesmesini isteyen Bakan Oğuz, “hayvanlarını kendi kesen üreticilerimiz mutlaka hayvanlarının atıklarını gömsünler. Ülkemizde son günlerde toplumsal sağlığı etkileyen bulaşıcı hastalıklar var bunlara sebebiyet vermeyelim. Unutmasınlar ki çevreye atılan atıkların oluşturabileceği salgın hastalıklar kendi ailelerini de tehdit etmekte. Buna toplumsal duyarlılık göstermek zorundayız” diye konuştu.