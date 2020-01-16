Oğuz, arpa fiyatlarında indirime gidilmesi için öneride bulundu
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, arpa fiyatlarında indirim için Toprak Ürünleri Kurumu Yönetim Kurulu’na öneride bulundu.
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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, arpa fiyatlarında indirim için Toprak Ürünleri Kurumu Yönetim Kurulu’na öneride bulundu.
Bakanlık Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Bakan Oğuz, arpanın mal oluş fiyatının bileşenlerinden biri olan faiz giderlerinin düşmesi nedeniyle yemlik arpa peşin satış fiyatının 1,55 TL’den 1,48 TL’ye düşürülmesi, ayrıca 2 aylık vadeli arpa fiyatının 1,50 TL, 3 aylık vadeli arpa fiyatının 1,53 TL ve 4 aylık vadeli arpa fiyatının 1,56 TL şeklinde satılması için Toprak Ürünleri Kurumu Yönetim Kurulu’na tavsiyede bulundu.
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Etiketler : Dursun Oğuz, arpa, Toprak Ürünleri Kurumu
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