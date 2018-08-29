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Öğretmenlerden yürüyüş

Öğretmenlerden yürüyüş

Kıbrıslı Rum öğretmenler, protesto yürüyüşü gerçekleştirdi.

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Kıbrıslı Rum öğretmenler, dün saat 18:00’de, Başkanlık Sarayı’na yürüdü. Güney Kıbrıs’ta bir süreden beridir öğretmen sendikaları ile hükümet arasında var olan anlaşmazlıklara bağlı olarak, OELMEK,  POED ve OELTEK öğretmen sendikalarının, PASİDİ binasından başlayarak Başkanlık Sarayı’nda son bulan protesto yürüyüşü gerçekleştirdi.

Öğretmenler, yürüyüşü,  üzerlerinde de  yazacak olan “devlet okulunun feshedilmesine  hayır” sloganıyla gerçekleştirdi.

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