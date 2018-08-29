Öğretmenlerden yürüyüş

Kıbrıslı Rum öğretmenler, dün saat 18:00’de, Başkanlık Sarayı’na yürüdü. Güney Kıbrıs’ta bir süreden beridir öğretmen sendikaları ile hükümet arasında var olan anlaşmazlıklara bağlı olarak, OELMEK, POED ve OELTEK öğretmen sendikalarının, PASİDİ binasından başlayarak Başkanlık Sarayı’nda son bulan protesto yürüyüşü gerçekleştirdi.

Öğretmenler, yürüyüşü, üzerlerinde de yazacak olan “devlet okulunun feshedilmesine hayır” sloganıyla gerçekleştirdi.