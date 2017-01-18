Fehime ALASYA

Girne’deki Anafartalar Lisesi’nin Karakum bölgesinde taşınacağı iddiaları öğretmenleri ayağa kaldırdı. Anafartalar Lisesi’nin Karakum bölgesine taşınmasıyla beraberinde birçok sıkıntı getireceğinden yana hemfikir olan öğretmenler, mevcut yapının Anafartalar olarak kullanıma devam etmesinden, orta okul ve lise bölümlerinin ayrılmasından yana. Okulun tamamen taşınmasıyla ilgili projeye karşı çıkan öğretmenler, kendi aralarında komite kurarak önce Girne Belediye Başkanı, ardından Girne Kaymakamlığı ve bazı sendikalar ile görüşmelere başladı.

Karakum bölgesinde hem binanın fiziki yapısı hem de çevre faktörlerini göz önünde bulunduran öğretmenler okulun tamamen taşınmasıyla birçok yeni sıkıntının oluşacağı görüşünü savundu. Anafartalar lisesi için uzun yıllardır ortaokul ve lise bölümlerinin ayrılması talebinde bulunduklarını anlatan öğretmenler, okulun komple taşınmasına şiddetle karşı çıkıyor.

Okulun tamamen taşınmaması için verdikleri mücadeleye sonuna kadar devam edeceğini belirten öğretmenler, imza kampanyası başlattı. Anafartalar Lisesi’nde başlatılan imza kampanyasının yakın zamanda ada genelindeki okullara yayılması hedefleniyor.

ÖĞRETMENLER NE DEDİ?

Oya Kutsal: Mantık dışı bir karar ve uygulama

Beş yıl önce ortaokul ve liseyi ayırmak için ortak bir karar alındı. Burası lise olacaktı, ortaokul da Karakum’a taşınacaktı, burada hemfikirdik. Okulun tamamen taşınması nereden çıktığı belli olmayan ve mantık dışı bir düşünce ile verilen ani bir karardır. Bakan bize taşınacağımızı söyledi. Kırk yıldır bakanlık bu okula bir çivi çakmadı, bizi 15 milyonluk yatırım yapacak kadar düşünseydiler buraya yatırım yapardılar. Tüm yenilik ve tamiratlarımızı başkaları yaptı. Eğitimde mutlu çocuklar yetiştirmek lazım. Bizde Anafartalar ruhu vardır. Birinci amacımız mutlu çocuk yetiştirmektir. Duygusal davrandığımıza dair suçlamalar alıyoruz. 30 yıldır burada öğretmenim, bu okuldan mezunum ve burada öğretmenlik yaparım. Bunlar düşünülmeden yapılmış şeylerdir. Anaokulu buraya alıp ortaya yaptıkları köprüyle birbirine entegre edeceklermiş. Biz buraya tüm yatırımları lise olarak yaptık.

Yonca Kanı Oğuz: Otel olacağı söylentileri bizi üzüyor

14 yıldır bu okuldayım, burası benim evim gibi... Manevi değerlerin yok olacağını düşünüyorum. Okul bundan sonraki aşamada ne olacak diye endişeliyim. Otel olacağı söylentileri bizi üzüyor, buna kesinlikle karşıyız. Yeni yere taşındığımız zaman trafik sorunu olacak, ulaşım zor olacak, toplu taşımada güçlük yaşanacak. Denize çok yakın, fiziki açıdan lise olarak kullanılması çok doğru değil... Burasının tamamen kaldırılacağı ve eğitim amaçlı kullanılmaya devam edileceği söylendi. Ama detaylı bilgi verilmiyor. Maneviyata değer veren bir öğretmen olarak, bence, teknoloji donanımlı bir okul burada da yaratılabilinir. Bu konularla ilgili birçok proje varmış, bunlar bana bahane, avuntu gibi geldi.

Hasan Sarpten: Esas mesele siyasilere olan güvensizliktir

Önce öğrenci, sonra öğretmen olarak buradaydım toplamda 30 yıla yakındır buradayım. 12 yıldır öğretmenlik yapıyorum. Bu uzun dönemden kaynaklanan bir süreçtir. Esas mesele siyasilere olan güvensizliktir. 15 yıldır yeni bir kampüs yapılacağı söylenir, şimdi yine gündeme geldi. Bayraktara ortaokulu hala daha tamir edilmedi, öğrenciler yerine dönmedi, şimdi burasını mı bozacaklar? Bizim esas sorunumuz orta okul ve lisenin aynı yerde olmasıydı. Komple bu okulu alıp başka yere taşırsanız hiçbir sorunu çözmezsiniz. 11 yaşındaki çocuk ile 20 yaşında çocuklar ayni ortamda okuyor. Burayı komple taşıyıp burayı ne yapacaklar? Yine eğitim için kullanılacağı söyleniyor fakat üstü kapaklı… Bu altyapı başka hiçbir okulda yoktur, yardım alarak, eğitim bakanlığından tek kuruş almadan alt yapıyı yürütüyoruz. Okulun komple taşınmasını kabul edemeyiz. Mücadelemiz sürecek…

Hamide Dağkıranlar: At gözlüğüyle bakmasınlar, ileriyi görsünler, direneceğiz

Altı yıllık bir öğretmenim, okula en son gelen öğretmenlerdenim buna rağmen buradaki ruhu biliyordum ve kolej yerine burayı tercih ettim. Bu ruha girdim. Bu ruh robin hot ruhudur, robin hot 12. Yüzyılda yaşamış bir İngiliz halk kahramanıdır. Buradaki tüm öğretmenler Robin Hot gibidir. Tüm öğretmenler bu binayla bütünleşti. Yaklaşımın ruha yönelik değil sisteme yönelik siyasi bir hareket olduğunu düşünüyorum. Anne baba gibi hizmet veren bu öğretmenleri çok kıracaklar. Bunun siyasi bir rant olduğunu düşünüyorum. Başka alternatifler bulunabilir… Burada öyle her yere taşınabilecek bir öğrenci profili yok. Burası en hassas liselerden biridir. Ben yaptım oldu bitti diyorlar.

Sevgi Doğruyol: Birileri zengin olacak diye okulumuza dokunmasınlar

Burası tarihi dokusu olan bir yer. İlkokul çocuklarına göre yapılmış bir fiziki yapı değildir. Trafik çok yoğunlaşacak vs... Binaların peşine düşeceklerine eksiklerimize eğilsinler, birileri zengin olacak diye okulumuza dokunmasınlar. Tüm öğretmenler açısından, gerçek niyet başka şeymiş gibi görülüyor...

Teselli Eriz Bağseven: Devlet hiçbir yatırım yapmıyor

10 yıldan fazladır buradayım. Tabiri caizse buradaki öğretmenler, okul kendi yağıyla kendi ciğerini kavuruyor. Yapılan tüm projeler yardım ve desteklerle yürütülüyor. Devlet hiçbir yatırım yapmıyor. Salon ve laboratuar yapıldı, salonlara sahip çıkıldı. Salonumuz atıl durumdaydı, öğretmenler sahip çıtı. Taşımadan önce öğrenci profiline baksınlar. Öğrenci yapısı olarak burada işçi ve göçmen çocukları var, onlara öğretmenler sahip çıkıyorlar, öğrencilere harçlık dahi verilirken, bu çocukları alıp o kadar uzağa taşımak çok kötü olur. Orta okul ve liseyi ayırsınlar bize yeter.

Sinem Ergün: Bizden gelip fikir aldılar ama sanırım her şey oldubitti...

Bu okuldan 92 yılında mezun oldum ve yıllardır burada resim öğretmeni olarak görev yapıyorum. Okulumuzun tamamen taşınmasına ve bu yapının kullanılmamasına veya başka amaçlara hizmet etmesine karşıyım. Biz sadece ortaokul ve liseyi ayıracaklar diye biliyorduk. Olması gereken de bu. Yeni projeye onay vermiyoruz. Buraya yürüyerek gelen çocuklar var, yeni bina ise denizin yanında, trafiğin içinde, çeşitli sıkıntılar birbirini doğuracak diye endişeliyim.

Ayşe Dalgakıran: Köklü bir binayı tamamen taşımak nerede görüldü?

Sorunumuz yer sorunu değildir, orta okul ve lisenin birbirinden yarılmasıdır. Küçük öğrenciler büyükleri örnek alıyor, büyüklerin yanlışlarını örnek alıyorlar, doğru olarak kabul ediyorlar. Yapısal sorunumuz çok az fakat eğitim açısından büyük sorunlarımız var. Bunlara eğilmeli, köklü bir değişikliğe gitmemeliyiz, bu Anafartalar ruhunu öldürmemeliyiz.

Hatice Safkara Pilli: Burası tarihi bir yapı, Girne’nin simgesi haline geldi

Bu okul 1956 yılından bu yanadır burada, yıllardır kullanılıyor. Burası tarihi bir yapı, Girne’nin simgesi haline geldi. Böylesine tarihi bir yapıyı, kurulu bir düzeni komple kaldırmak her ne amaçla olursa olsun bence doğru değildir. Okulun sorunlarına farklı çözüm arayışına gidilebilinir, önemli olan niyet…

Ayhan Hilmioğlu: Okulu komple oraya taşımak çözüm değil

Bu okuldan mezunum, 22 yıldır da burada öğretmenlik yaparım. Bence ulaşım sorunu en önemli sorunlardan biri olacak. Orada öğrencileri denizden toplayacağız… Öğrenciler yürüyerek gidip gelemez. Okulun bir bölümü oraya alınırsa trafikte de fiziki yapısında da rahatlama olacak. Okulda tahmini 800 öğrenci var, her sınıf çok kalabalık, özellikle ortaokul… Orta bir ve lise son sınıf çocuğun aynı ortamda olması çok büyük sıkıntı, bu en büyük sorunumuzdur. Çözülmesi gereken eğitim sorunlarıdır. Bunları bizimle kimse görüşmeye gelmiyor. Okulumuz çok bakımlı ve güzeldir, okulumuz bakımlı ve güzeldir. Okulu komple oraya taşımak çözüm değil, yine beraberinde birçok sorun getirecektir. Orada disiplini sağlamakta çok zorlanacağız. Fiziki yapısı elverişli değil. Üstelik burası artık tarihi bir yapıdır, bunları korumalıyız, tam tersi yıkıp yerine başka yapacağımızı söylüyoruz.

Ahmet Uzun: Orada birçok okul var, altyapı kaldırmıyor, trafik rezil ve çekilmez bir haledir

Okulumuzu daha iyi bir ekipman ve modern yer için taşıyacaklarını söylüyorlar, yeni projeyi onaylamamız için, adeta çocuğu kandırır gibi bize şeker veriyorlar, güzel söz söyleyerek bizi kandırmaya çalışıyorlar. Biz burada mutluyuz. Tuvalet sorunumuz bile çözülüyor. Var olan bina bizim tüm ihtiyaçlarımızı karşılıyor. Esas bu yükü hafifletsinler, ortaokulu alsınlar. Orada birçok okul var ve altyapı yeni bir okulu kaldırmıyor, trafik rezil ve çekilmez bir haledir.

Deniz Yüksel Özatınç: “Eğitime hizmet etme amacında değiller”

Hiçbir şekilde eğitime hizmet etme amacında değiller. Taşıyıp ne yapacaklar ki… Okulları oradan oraya taşıyacakları yerde, öğrencilerin toplu taşıma parasıyla her yıl onlarca okul yapabilirler. Oturup tüm bunların giderlerini hesapladılar mı? Yapılanlar bilinçli rant paylarıdır. Girne’de okuluna yürüyen öğrenciyi başka yere taşıyıp finansal bütçe yaratılıyor. Niye buradan Girne’nin gözbebeği olan bir yerden okulu kaldıracaklar? Kime peşkeş çekecekler? Oraya ortaokul yapsınlar, burasını lise olarak bırakıp rahatlatsınlar…