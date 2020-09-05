Öğretmenler ve personelin testleri negatif

YENİDÜZEN (ÖZEL)

Akdoğan Doktor Fazıl Küçük İlkokulu’nda sekreterin pozitif çıkması üzerine dün okul öğretmenleri ve personeline toplam 34 kişiye PCR test yapıldı.

34 kişinin PCR test sonuçları negatif çıkarken, okul yönetimi sonuçları velilerle paylaştı.

Eğitimin bir hafta daha ertelenmesini talep ettiler..

Velilere verilen bilgide, okul idaresinin okulun açılış tarihi ile ilgili bir hafta uzatma talebinde bulunduğu öğrenildi. Eğitim Bakanlığının talebi değerlendirmeye aldığını ifade eden okul idaresi “Önce sağlık sonra eğitim” dedi.