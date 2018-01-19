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Öğretmenler meclis önünde eylem yapacak

Öğretmenler meclis önünde eylem yapacak

KTOEÖS, Meclis önünde pankartlı eylem gerçekleştireceğini duyurdu.

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Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası, 22 Ocak Pazartesi günü saat: 10:00'da Meclis önünde pankartlı eylem gerçekleştireceğini duyurdu.

Mecliste vekillerinin yemin edeceği sırada gerçekleştirilecek eylem ile ilgili  KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, Yönetim Kurulu adında şu açıklamayı yaptı :

And içecek milletvekillerine anayasal haklarımız olan; demokratik, çağdaş toplum, nitelikli, laik eğitim, saygın, aydın, özgür öğretmen, insanca geçim ve yaşam, haklarımıza, dayatmalara, ve toplumsal varoluşumuza karşı yapılan saldırılar karşısında dik durmaları gerektiğini bir kez daha hatırlatacağız.

 

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