Öğretmenler meclis önünde eylem yapacak

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası, 22 Ocak Pazartesi günü saat: 10:00'da Meclis önünde pankartlı eylem gerçekleştireceğini duyurdu.

Mecliste vekillerinin yemin edeceği sırada gerçekleştirilecek eylem ile ilgili KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, Yönetim Kurulu adında şu açıklamayı yaptı :

And içecek milletvekillerine anayasal haklarımız olan; demokratik, çağdaş toplum, nitelikli, laik eğitim, saygın, aydın, özgür öğretmen, insanca geçim ve yaşam, haklarımıza, dayatmalara, ve toplumsal varoluşumuza karşı yapılan saldırılar karşısında dik durmaları gerektiğini bir kez daha hatırlatacağız.

Foto arşiv