Öğretmenler Kooperatifi’nde seçim günü

Kıbrıs Türk Öğretmenleri Kooperatifi Ltd’de yeni yönetim kurulu üyeleri bugün belirlenecek.

14 kişinin aday olduğu seçimde, 7 isim seçilecek.

Yarim Düğün Salonu’nda yapılacak seçim saat 09.00’da başlayacak, 17.00’ye kadar sürecek.

Seçimde eski yönetim kurulu üyelerine karşı, ‘Demokratik Değişim Hareketi’ yarışacak.

Yaklaşık 3 bin civarında öğretmen, yönetim kurulunda yer alacak isimleri belirleyecek.

Adaylar kimler?

Seçimde; eski Yönetim Kurulu üyeleri; Mehmet Temel, Kemal Gençsu, Erkin Çelikeri, Dinçer İzcan, Tolga Karadağlı, Burak Maviş ve Mustafa Baybora yeniden aday oldu.

Bu isimlerin karşısına ‘Demokratik Değişim Hareketi’ ismini veren Filiz Boyoğlu, Neriman Tümkan Vamık, Besim Baysal, Güven Varoğlu, Hasan Saltuk, Mehmet Özbilgehan ile Rifat Bengihan aday olarak çıktı.