Öğretmenin anlamlı çağrısına destek yağıyor

Devrim DEMİR

Doktor Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi’nde Bilgisayar Öğretmenliği yapan Umut Zeki’nin sosyal medya hesabından öğrencileri için yaptığı anlamlı çağrıya destek yağıyor.

Zeki, ‘Uzaktan eğitim’ için bilgisayar alma imkânı olmayan öğrencileri için kullanılmayan, çalışabilir durumda bilgisayar, tablet ve cep telefonu yardımı çağrısına onlarca kişi duyarsız kalmadı.

Sosyal medya üzerinde ‘Gommas’ isimli grup kurarak yardım ağlarını genişleten Umut Zeki YENİDÜZEN’e konuştu.

“Kırk âdeti farklı okuldaki öğrencilere dağıtıldı”

Bilgisayar Öğretmeni Umut Zeki, ihtiyaçlı çocuklara yönelik sosyal medya hesabı üzerinden başlattığı kampanyaya kısa sürede yoğun ilgi gösterildiğini ve onlarca kişinin destek verdiğini kaydetti.

Zeki, ‘Gommas’ isimli grup olarak “Bir çocuğun kahramanı olur musun?” isimli bağış kampanyası oluşturduklarını kaydetti.

Yaklaşık 70 adet bilgisayara bağışı yapıldığını ifade eden Zeki, “Kampanya ile 70 bilgisayar toplandı. Bu bilgisayarların 40 âdeti farklı okullarda eğitim gören ihtiyaçlı çocuklara dağıtıldı. Geri kalan bilgisayarlardan da kullanılabilir durumda olanlar tespit edilip, bakım, servis ve tamiri yapıldıkça ihtiyaçlı çocuklara dağıtılacak” dedi.

Yardım bütün okullara yayılıyor…

Umut Zeki, hesabın Doktor Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi Okul aile Birliği hesabı olduğunu, ancak buraya yapılan bağışlarla sadece Doktor Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi’ne değil, tüm okullardaki ihtiyaçlı çocuklatın tespit edilerek yardımların yapılacağını ifade etti.