Türk Maarif Koleji’nde bir öğretmenin pozitif çıktığı iddiaları üzerine okul müdürü Candan Kortay YENİDÜZEN’e bilgi verdi. İlgili öğretmenin eşi ve çocuğunun yurt dışından geldiğini karantinadan çıktıktan 10. Gün testlerinin pozitif çıktığını söyledi.

Kortay, “Öğretmenimiz 11 gündür okula hiç gelmedi. Ailece karantinaya girdiler, ikinci PCR testi de negatif çıkmasına rağmen kendini izole etmeye devam ediyor. Sorulmadan yapılan haberler çocukları ve velileri de etkiliyor. Şuan okulumuzda hiçbir şekilde pozitif ne bir öğrenci ne de bir öğretmen var” dedi.