Öğretmenim ağaçları neden kesiyorlar?

Hristalla Hacidimitriu | Filelefteros

Çeviri: Vula Harana



Hâlâ kutlanıyor mudur bilmem ama epey yıl önce öğrenciler yılda bir kez tertemiz resmi okul kıyafetlerini giyip

“O yamaca bir ağaç dik

Bütün dünya yeşersin

Yeni ormanlarla dolsun her taraf

Tüm dünyaya yeni soluk, yeni güç katsın”

diyen bir şiir okurdu.

Naif dizeler işte.

Ama karbon dioksit, fotosentez, hava kirliliği, oksijen, toprak erozyonu, ozon deliği gibi sözcüklerle de şiir yazılmaz ki birader.

Bu dizeler erken ekoloji döneminde bir çevre dersi oluşturuyordu.

Okul çevresinde yapılan ağaç katliamlarına tanık olan günümüz öğrencilerinden bu şiiri ezberlemeleri hele hele de bunu hissedip buna inanmaları istense abes kaçar sanırım.

Çocukların ve okul mülkiyetinin, olur da, okul avlusuna giren yabancılardan korunması amacıyla okul önlerindeki ve etrafındaki ağaçlar kesilip avlu duvarları örüldü.

Varsın çocuklar da, herkes gibi, iklim değişikliklerden korunamasın.

Okul öğrencileri ve öğretmenler bu mevsimde sınıflarda hüküm süren yüksek ısı derecelerinden şikâyet ediyor, klima yerleştirilmesini talep ediyorlar. Eğitim Bakanlığı ise bu taleplere enerji tüketmeyen ve çevreye zarar vermeyen pasif klima sistemlerinden söz ederek cevap veriyor. Binaların bitkilerle gölgelendirilmesi de bu pasif sistemlerden bir tanesi işte.

Açık yerler yazın gürleşip yeşeren, kışın ise yapraklarını döken ağaçlar ve bitkilerle kaplanır ki, gölgesi yazın sıcağından korusun, kışın da güneş ışığı sınıfları doldursun.

Bu sırada İsveç’te 16 yaşında bir öğrenci olan Greta Tunberg, ülke Meclis’inin önüne taşınmış, dünyanın yok olma gidişatının geriye döndürülmesi amaçlı önlemler alınmasını talep ediyordu. Greta Tunberg yaşıtları için de yetişkinler için de bir sembol haline geldi.

Çeşitli ülkelerde hatta Kıbrıs’ta bile “geleceklerinin belirsizliğini gören öğrenciler”, ilk kez sokaklara çıkıp çevre politikalarını protesto etti.

Kıbrıs’ta yılda bir kez Cumhurbaşkanı ve Çevre Komiseri bize çevreye ilişkin duydukları endişelerini göstermek için Cumhurbaşkanlığının ışıklarını kapatır, karanlıkta, gazeteci kameralarının karşısında poz verirler.

Ama ağaçların kesilmesine hiçbir itirazları yok (!)

Argaka köyündeki akasya ağaçlarından tutun da okul çevresindeki ve avlularındaki ağaçlara kadar… İster manzarayı kapatmaması ister oradan yol geçmesi için, isterse parmaklıklar dikmek…

Parmaklıklar.

Her taraf demir parmaklıklarla doldu!