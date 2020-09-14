Öğretmenden öğrencileri için yardım kampanyası

Devrim DEMİR

Doktor Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi’nde Bilgisayar Öğretmenliği yapan Umut Zeki’nin sosyal medya hesabından öğrencileri için yaptığı anlamlı çağrıya destek yağıyor.

Zeki, ‘Uzaktan eğitim’ için bilgisayar alma imkânı olmayan öğrencileri için kullanılmayan, çalışabilir durumda bilgisayar, tablet ve cep telefonu yardımı çağrısı yaptı.

YENİDÜZEN’e konuşan Umut Zeki, çağrısına yardımcı olan birçok kişinin olduğunu ilk etapta gelen yardımların bugün ve yarın ihtiyaçlı öğrencilere dağıtılmaya başlanacağını duyurdu.

Umut Zeki: Yüzde 25 çocuğumuz ihtiyaçlı

Bilgisayar Öğretmeni Umut Zeki, yaşanan pandemi nedeniyle uzaktan eğitimle ders vermeye çalıştıklarını ancak, okulda belli bir profil olduğunu yüzde 25 çocuğun maddi imkansızlıklar nedeniyle uzaktan eğitime katılma durumlarının olmadığını söyledi.

Zeki, sosyal medya üzerinde kampanya başlatarak öğrenciler için bir yardım çağrısı yapma girişiminde bulunduğunu bir çok kişiden de destek aldığını kaydetti.

Yardım çağrısına ilginin günden günde arttığını belirten Zeki, “Topladığımız bilgisayarların bir kısmı bugün ve yarın dağıtılmaya hazır hale geldi. Amacım hiçbir öğrencim derslerinden geri kalmasın, kullanılabilir durumda bilgisayar, tablet, cep telefonu atılmasın bunları çocuklarımıza bağışlayabilirler. Yardımlarını esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim, yardım yapmak isteyenler 0548 848 08 32 numaralı hattan bana ulaşsınlar ” dedi.