“Öğretmenden kötü davranış” iddiası!

Okuldaki 1’inci ve 2’inci sınıfların dersine giren yarı zamanlı (part-time) erkek öğretmenin, öğrencilere ‘silgi atma’, ‘bağırma-çağırma’ gibi kötü davranışların yanında ‘şınav çektirme’ gibi cezalar uyguladığı ileri sürüdü. Aileler, Eğitim Bakanlığı’na, Güzelyurt Polis Müdürlüğü’ne ve Güzelyurt Kaymakamlığı’na giderek şikayetçi oldu

Didem MENTEŞ

Güzelyurt Barış İlkokulu’nda görevli erkek bir öğretmenin bazı öğrencilere psikolojik şiddet uyguladığı iddia edildi, veliler ayağa kalktı. Okuldaki 1’inci ve 2’inci sınıfların dersine giren yarı zamanlı (part-time) erkek öğretmenin, öğrencilere ‘silgi atma’, ‘bağırma-çağırma’ gibi kötü davranışların yanında ‘şınav çektirme’ gibi cezalar uyguladığı ileri sürüdü. Çocukların konuyu ailelerine aktarması üzerine, veliler Eğitim Bakanlığı’na şikayette bulundu. İlköğretim Dairesi Müdürlüğü dün okula denetmen (müfettiş) gönderirken, aileler de Güzelyurt Polis Müdürlüğü’ne ardından da Güzelyurt Kaymakamlığı’na giderek şikayetçi oldu.

YENİDÜZEN’e konuşan İlköğretim Dairesi Müdürü Muavini Hakkı Başarır, ailelerin kendisine şikayette bulunduğunu belirterek, iddiaları araştırmak üzere bir denetmen görevlendirildiğini, yapılacak araştırma sonucunda rapor hazırlanacağını açıkladı. Denetmenin tüm taraflarla görüşeceğini söyleyen Başarır, rapor sonucuna göre hareket edileceğini açıkladı

Başarır: “Denetmen iddiaları araştırılıyor”

YENİDÜZEN, konuyla ilgili bilgi almak üzere Barış İlkokulu Müdürü Gökçen Kubilay’ı aradı ancak denetmen ile toplantıda olduğu gerekçesiyle kendisine ulaşılamadı.

YENİDÜZEN’e konuşan İlköğretim Dairesi Müdürü Muavini Hakkı Başarır, ailelerin kendisine şikayette bulunduğunu belirterek, iddiaları araştırmak üzere bir denetmen görevlendirildiğini, yapılacak araştırma sonucunda rapor hazırlanacağını açıkladı. Denetmenin tüm taraflarla görüşeceğini söyleyen Başarır, rapor sonucuna göre hareket edileceğini açıkladı.

“Kötü davranışlar ve cezalar” iddiası

Güzelyurt Barış İlkokulu’nda bir süredir yarı zamanlı olarak çalışan erkek öğretmenin bir süredir 6 ila 7 yaşlarındaki 1’inci ve 2’inci sınıflardaki öğrencilere psikolojik şiddet uyguladığı ileri sürüldü. Öğrencilere ‘silgi atma’, ‘bağırma-çağırma’ gibi kötü davranışların yansıra ‘şınav çektirme’ gibi cezalar uyguladığı iddia edildi. Çocukların konuyu ailelerine aktarması üzerine 5 Ocak Cuma günü Eğitim Bakanlığı’na şikayette bulunan aileler, dün sabah ise önce Güzelyurt Polis Müdürlüğü’ne yazılı şikayette oradan da Güzelyurt Kaymakamlığı’na giderek şikayetçi oldu.

Eğitim Bakanlığı’na yapılan şikayetin ardından İlköğretim Dairesi Müdürlüğü, 8 Ocak Pazartesi günün tatil olması nedeniyle dün sabah okula denetmen göndererek, araştırma yapmaya başladığı öğrenildi.

İlköğretim Dairesi Müdürü Muavini Hakkı Başarır:

“Araştırma yapılıyor, rapora göre hareket edeceğiz”

YENİDÜZEN’e konuşan İlköğretim Dairesi Müdürü Muavini Hakkı Başarır, erkek öğretmen ile ilgili iddiaların araştırıldığını açıkladı. Başrır, şunları söyledi: “Ailelerin sözlü şikayeti bakanlığa geldi. Aynı gün okul müdürüyle de görüştüm ve ailelerin ona da şikayette bulundum. 5 Ocak Cuma günü bilgi gelmesine müteakip biz de konuyu ilgilendik. Okula bir denetmen gönderdik. Denetmen okulda gerekli incelemeyi yapacak ve olayı bize raporlayacak. En sağlıklı yöntem tüm okullarda olduğu gibi denetmenin giderek, yerinde inceleme yaparak, okul müdürü ve öğretmenlerle ve gerekirse öğrenciler ve aileler ile görüşecek. Gerekli bilgileri topladıktan sonra rapor hazırlayacak. Okulların 8 Ocak’ta tatil olması nedeniyle denetmeni dün okula gönderebildik. Olayı duyar duymaz hiç beklemeden araştırma başlatıldı. Rapor sonucunu bekleyeceğiz. Rapor ışığında hareket edeceğiz. Ama gereken neyse yapılacak. Erkek öğretmen yarı zamanlı iki okulda görevli bir öğretmendir. Şuanda Barış İlkokulu’nda değildir. Ben de ailelerle görüşeceğim. Onları dinledikten sonra denetmenin de raporu doğrultusunda gereken neyse yapılacaktır”

Aileler dün Güzelyurt Polis Müdürlüğü’ne giderek şikayette bulundu