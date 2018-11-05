Öğretmenden '10 Kasım' eleştirisi

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ile Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nı Atatürk’ün ölüm yıl dönümü anma etkinlikleriyle ilgili yayımladığı genelgeden dolayı eleştirdi.



KTOEÖS ve KTÖS, 10 Kasım Cumartesi yapılması öngörülen Atatürk’ü anma etkinliğinin, devlet okullarında 9 Kasım Cuma yapılmasını içeren Milli Eğitim Bakanlığı genelgesi ile ilgili ortak açıklama yaptı.



Açıklamada, “Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın, 10 Kasım tarihinin Atatürk Haftası olarak akademik takvimde yer aldığını bilmesine rağmen, 9 Kasım’da tüm okullarda Atatürk’ü anma etkinliği yapmayı bir genelge ile duyurması gereksiz bir tartışma başlatmıştır” denildi.



Genelgenin yayınlanmasıyla, “bir yandan Atatürk’ün manevi kişiliğinin arkasına saklanıp siyaset yapanlara prim verilirken, gereksiz yere öğretmenin çalışma saatlerini tartışmaya” açıldığı belirtilen açıklamada, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın 9 aylık süredeki icraatlarıyla “hayal kırıklığı” yarattığı iddia edildi.



Öğretmen sendikalarının açıklamasında “10 Kasım Atatürk’ü Anma Haftası olarak düzenlenmiştir ve bu hafta içinde okullarımızda her yıl olduğu gibi Atatürk’ü anma etkinlikleri yapılacaktır. 10 Kasım günü ise Atatürk’ün ölüm yıl dönümüdür ve o gün de okullarımızda etkinlikler planlanmıştır” denildi.