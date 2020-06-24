Öğretmen sendikası-bakanlık: Tatil gerginliği

Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin, “yurt dışına tatile gitmesi” durumunda, dönüşte uygulanacak “karantina” için varsa ödenmesi gerekecek ücretin öğretmenler tarafından karşılanmasına karar verdi.

1 Temmuz ile 24 Ağustos tarihleri arasında, yurda dönüşte “karantina gerektiren bir ülkede tatil yapması” halinde öğretmenlerden ücret üstenecek.



Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası, bu talebe, “Eğitim Bakanlığı’nın öğretmenin haklarına saldırmasına izin vermeyeceğiz” diye karşı çıktı.



Sendika, Eğitim Bakanlığı Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürlüğü’nün okullara bir genelge gönderdiğini belirterek, genelgede yazılanları şöyle açıkladı:



“Buna göre; '01/07/2020- 24/08/2020 tarihleri arasında her iki tarih de dahil öğretmenlerin kullanacakları yurtdışı izinlerinde dönüş tarihleri o dönemde belirlenecek karantina kurallarına uyulması ve varsa ödenmesi gerekecek ücretin öğretmenler tarafından karşılanması koşulu ile uygun görülecektir.”

Sendika Başkanı Selma Eylem, bu kararın gerekçesini sordu, ayrıca, Öğretmenler Yasası’na göre öğretmenlerin “yaz tatili” süresinin 42 işgünü olarak, 1 Temmuz - 31 Ağustos şeklinde belirlendiğini anımsattı.



Sendika, Bakanlar Kurulu’nun 29 Mayıs 2020 kararına göre “olağan ikameti KKTC olan vatandaşların karantina masraflarının devlet tarafından karşılanacağını” belirtti, “Eğitim Bakanlığı, Bakanlar Kurulunun bu kararına rağmen, bunu hiçe sayarak farklı bir karar mı almıştır” diye sordu.



Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası, “Eylülde okullar nasıl açılacak, hijyen koşullar hangi bütçeyle sağlanacak, kalabalık olan okullarımızda sosyal mesafe kuralı nasıl korunacak bunları düşünüp planlaması ve gerekli hazırlığı yapması gerektiğini, bunun için geç kalmakta olduğunu hatırlatırız” görüşüne de yer verdi.



Küresel salgın korona virüs nedeniyle ülkemizde okullar 10 Mart tarihinde kapatılmış, öğretmenler idari izinli kabul edilmiş, sonrasında, sınav ve diploma töreni gibi istisnalar dışında açılmamıştı.