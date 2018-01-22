Öğretmen sağduyu çağrısı yaptı

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Cumhuriyet Meclisi önünde pankartlı eylem yaparak, milletvekillerinin, ettikleri yeminin içerisinde yer alan ilkelere ve Anayasa’ya bağlı kalmaları gerektiğinin altını çizdi.



KTOEÖS eyleminde Anayasa’nın 1 ve 59’uncu maddelerine yer verilen pankartlar açılırken, diğer bir pankartta “Demokratik, çağdaş toplum için, nitelikli bilimsel laik eğitim için saygın, aydın, özgür öğretmen için insanca bir geçim ve yaşam için mücadeleye devam edeceğiz” ifadeleri yer aldı.





SELMA EYLEM



Basın açıklamasının başında bugün yaşanan olaylara dikkat çeken KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, bugün hiç alışık olunmayan olaylara tanık olunduğunun altını çizdi.



Eylem, demokrasi, insan hak ve özgürlüklerinin mevcut olduğu bir hukuk devletinde linç kültürüyle hareket edilmesini, hukuk mücadelesi yerine şiddet eylemlerine başvurulmasını kınadıklarını belirtti.



Eylem, ülkede yasalarla belirlendiği şekilde çağdaş, laik demokratik toplum yapısıyla, din, dil, ırk ayrımı gözetilmeksizin çatışma değil, barış içerisinde yaşamak istediklerini vurgulayarak, tüm kesimlere sağduyu çağrısı yaptı.



Eylem, bugünkü olaylara ilişkin yeterli güvenlik önlemlerinin alınmadığını söyleyerek, olayları sendikal platform içerisinde değerlendireceklerini ifade etti.



Eylem, sendika olarak yıllardır, nitelikli bilimsel laik eğitim, çağdaş demokratik toplum için saygın, aydın, özgür öğretmen için, insanca bir geçim ve yaşam için mücadele verdiklerini kaydetti.



Eylem, “ekonomik, siyasi, sosyal, kültürel, nüfus, çevre, ilahiyatla başlayan eğitim alanındaki dayatmalar, toplum mühendisliği ve toplum yapısının dönüştürülmeye çalışılmasına karşı mücadelede kararlı olduklarını” kaydetti.



Eylem, “Kendi yurdumuzda, insanca, hakça, temel haklarımızla birlikte barış içinde yaşamayı sonuna kadar talep edeceğimizi bir kez daha ortaya koyarız” dedi.



Bugün ant içen milletvekillerine Anayasa’nın 1, 7, 8 ve 59’uncu maddelerini hatırlatan Eylem, “Meclis’te yemin eden milletvekillerinin yeminin içerisinde yer alan ilkelere, namus ve şeref sözü verdikleri Anayasa’ya bağlılığı hiç unutmamaları, tüm dayatmalar ve dönüştürme politikalarına karşı dik durmaları gerektiğinin altını çizeriz” dedi.





KTOEÖS’ün eylemine, YKP, DEV-İŞ, KTÖS, Basın–Sen, Güç-Sen ve DAÜ-Sen de destek verdi.