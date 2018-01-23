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Öğretmen okulda değil eylemde!

Öğretmen okulda değil eylemde!

Afrika gazetesi önüne katılanlar arasında Karadeniz Kültür Derneği Başkanı Murat Civelek de vardı

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Didem Menteş - Fehime Alasya

Afrika gazetesi önüne katılanlar arasında Karadeniz Kültür Derneği Başkanı Murat Civelek de vardı. Ziyamet İlkokulu’nda 4’üncü sınıf öğretmeni olan Civelek’in, okul saatleri içerisinde eyleme katılması tepkilere neden oldu. Mesai saatleri içerisinde okulda olmayan Civelek’e bazı ailelerin tepki gösterdi.

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