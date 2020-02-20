Öğretmen Evde 1. Sınıf Bensu 10’lu Hikaye Kitapları Seti

YENİDÜZEN ADVERTORIAL

Öğretmen Evde 1. sınıf hikaye kitapları, okumayı yeni yeni söken ve geliştiren ilköğretim 1. sınıf öğrencilerinin en büyük destekçisi ve en iyi dostudur; zira hepimizin bildiği gibi okuma alışkanlığı edinmenin de, hızlı ve bilinçli okuma yeteneği kazanmanın da yolu kitaplardan geçmektedir. Özellikle eğitim hayatının başında olan bir çocuk ne kadar hızlı bir şekilde kitaplarla zihninin ve ruhunun temelini sağlamlaştırırsa ilerleyen her bir gün onun için daha verimli ve daha nitelikli olacaktır. İşte bunu sağlamak için hikâye kitaplarına büyük bir önem verilmeli ve kitap ile çocuk arasındaki bağ mutlaka güçlendirilmelidir.

Okumayı seven bir çocuk için bu konuda hiçbir sorun olmayabilir; çocuk kitaplığa gider, bir kitap beğenir ve okumaya başlar. Fakat okuma işini sıkıcı, yorucu ve “gereksiz” gören bir çocuk bu bilinçten ne kadar hızlı bir şekilde kurtulur ve aksini düşünmeye başlarsa o kadar hızlı bir ilerleme kaydedilir. Lakin bu kurtuluş sizin ona defalarca duyduğu kitap okumanın faydaları temalı bilgi akışı ile değil, kendiliğinden kitapları sevmek ve bağlanmak ile gerçekleşecektir; bu da ancak iyi bir 1. sınıf hikaye kitapları alışverişi ile mümkün hale gelir. O halde, bir sonraki aşamaya, kaliteli bir yapıt bulma aşamasına hoş geldiniz!

1. Sınıf Hikaye Kitapları Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

1. sınıf hikaye kitapları satın alırken göz önünde bulundurmamız gereken bazı şeyler vardır ve bu şeyler en genel hatlarıyla hem somut içeriği hem de soyut içeriği kapsar. Somut olarak kitabın ebatları, ağırlığı, kalınlığı, sayfa yapısı ve kalitesi, kullanılan görseller gibi gözle görülebilir maddeler akla gelir. Bir tık daha önemli olan soyut içerik ise çok daha iyi bir dikkat isteyen bir inceleme ile ölçülüp değerlendirilmeli ve satın alma işlemi buna göre gerçekleşmelidir.

Metin içerisinde hiçbir şekilde korku, şiddet, ırkçılık, saldırganlık, siyaset vb. öğeleri bulunmamalıdır; tabii ki bu metinleri tarif eden kitap içi görsellerde de… Bunun yerine çocuklara ahlaklı ve kaliteli bir birey olmanın iyiliğinden ve doğruluğundan bahseden konular, onların hayal gücünü geliştirecek ve düşünmeye sevk edecek içerikler ya da hayvanların ve doğanın güzelliklerinden bahseden fikirler sayfalarda yer almalıdır. Tabii bunlar çocuğun beğenisini ve ilgisini kazanmayı amaçlamalı ve eğlenceli, renkli, kaliteli ve canlı çizimlerle süslenmelidir; çünkü bu kazanım ancak bu şekilde mümkün olabilir.

1. Sınıf Hikaye Kitapları Tavsiyeleri

Bahsi geçen maddelerin tümünü bir arada barındıran 1. sınıf hikaye kitapları ancak ve ancak kalitesi kanıtlanmış yayınlar ve yazarlar tarafından ortaya çıkarılmıştır ve çok da hâkim olduğunuz bir alan değilse, bunları ismen bilmeniz pek mümkün olmayabilir. Şanslısınız ki bu yazının sonunda öğreneceksiniz.

Tamamen pedagojik uygunluk gözetilerek hazırlanan Öğretmen Evde Yayınları 1. sınıf hikaye kitapları, ilköğretim 1. sınıf öğrencisi olan çocuğunuzun ilgisini çekecek harika tasarımlara ve sürükleyici hikayelere sahip kitapların altına imzasını atar. Bu kitapları satın alarak ona dopdolu bir dünya hediye etmek ve çocuğunuzun kalbine kendiliğinden filizlenecek olan bir kitap okuma aşkı tohumu atmak isterseniz 1. sınıf kitapları sayfamızı ziyaret ederek seçenekleri değerlendirebilirsiniz.