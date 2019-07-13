Öğretmen Akademisi'ni kazananlar açıklandı
Giriş sınavında başarılı olan ve çağrıldıkları mülakatlar sonrası kesin kayıt hakkı kazanan 40’ı sınıf öğretmenliği, 20’si okul öncesi öğretmenliği olmak üzere toplam 60 kişinin isimleri, Akademinin www. aoa.edu.tr adresindeki resmi sitesinde duyuruldu
Atatürk Öğretmen Akademisi’ne (AÖA) 2019-20 öğretim yılı için kesin kayıt hakkı kazananlar belirlendi.
AÖA Giriş sınavında başarılı olan ve çağrıldıkları mülakatlar sonrası kesin kayıt hakkı kazanan 40’ı sınıf öğretmenliği, 20’si okul öncesi öğretmenliği olmak üzere toplam 60 kişinin isimleri, Akademinin www. aoa.edu.tr adresindeki resmi sitesinde duyuruldu.
29 Temmuz- 9 Ağustos tarihleri arasında kayıt yaptırması gereken adaylardan istenen belgeler ise şöyle:
“2 adet resim, KKTC Kimlik Kartı aslı ve fotokopisi, Lise Diplomasının aslı, Karakter Belgesi , Sağlık Kurul Raporu”
İşte yazılı giriş sınavı ve mülakatlar sonucunda kesin kayıt hakkı kazanan adayların listesi:
1 GÜLREM GÜRBÜZER Sınıf Öğretmenliği
2 BERK KARACİN Sınıf Öğretmenliği
3 NEBİLE KIZILOKLU Sınıf Öğretmenliği
4 ZALİHE MANİOĞULLARI Sınıf Öğretmenliği
5 EGE SU ERGÜVEN Sınıf Öğretmenliği
6 HATİCE SANCAK Sınıf Öğretmenliği
7 EMİNE UZMANER Sınıf Öğretmenliği
8 ZEYNEP DÜZENLİ Sınıf Öğretmenliği
9 CEVDET DAVRANDI Sınıf Öğretmenliği
10 ŞULE ÖZER Sınıf Öğretmenliği
11 CEMALİYE TAŞKIRANLAR Sınıf Öğretmenliği
12 KARDELEN ÇOBAN Sınıf Öğretmenliği
13 AHMET GÜRLÜ Sınıf Öğretmenliği
14 MERYEM HANDE SEVİNDİK Sınıf Öğretmenliği
15 BERKANT RAŞİT KARGI Sınıf Öğretmenliği
16 ELİF USUL Sınıf Öğretmenliği
17 ÜMİT TERALI Sınıf Öğretmenliği
18 HAVVA YEŞİLLEME Sınıf Öğretmenliği
19 HALİL BENAR Sınıf Öğretmenliği
20 FATMA GÜRDORUK Sınıf Öğretmenliği
21 HAVVA KARAKULLE Sınıf Öğretmenliği
22 MELİS AVŞAN Sınıf Öğretmenliği
23 HASAN KAFFAOĞLU Sınıf Öğretmenliği
24 NECATİ İNCE Sınıf Öğretmenliği
25 NESİBE PARSEL Sınıf Öğretmenliği
26 TUGAY ABDULLAH SAKİNER Sınıf Öğretmenliği
27 MERT KARAKTER Sınıf Öğretmenliği
28 BUĞÇE HOCA Sınıf Öğretmenliği
29 AYSEL ERKANLI Sınıf Öğretmenliği
30 GÖKTUĞ ALKAN Sınıf Öğretmenliği
31 PEMBE DERELİ Sınıf Öğretmenliği
32 SİMAY İZAM Sınıf Öğretmenliği
33 ARDA ÇERKEZ Sınıf Öğretmenliği
34 ALİ EREN ORÇAN Sınıf Öğretmenliği
35 CAN ÖZEL GÖZDE Sınıf Öğretmenliği
36 EKİN GÜL DEMİR Sınıf Öğretmenliği
37 GÖZDE YAVUZ Sınıf Öğretmenliği
38 EZGİ AYBALA ATEŞ Sınıf Öğretmenliği
39 MELTEM GAZİKÖYLÜ Sınıf Öğretmenliği
40 ERDAL ÇEVİKDAL Sınıf Öğretmenliği
1 ÖMER CAN DEMİR Okul Öncesi Öğretmenliği
2 NEVVAR OZAN ERENAY Okul Öncesi Öğretmenliği
3 BARAN HASAN NOYAN Okul Öncesi Öğretmenliği
4 LÜTFİYE BEYDOĞAN Okul Öncesi Öğretmenliği
5 ŞAKİR HIDIRER Okul Öncesi Öğretmenliği
6 MUSTAFA HAŞİT Okul Öncesi Öğretmenliği
7 NİMET İNESİ Okul Öncesi Öğretmenliği
8 AHMET RAHİM ÖZTÜRK Okul Öncesi Öğretmenliği
9 BUĞÇE ÖZER Okul Öncesi Öğretmenliği
10 BAHAR BİNGÖL Okul Öncesi Öğretmenliği
11 UFUK BAĞLARS Okul Öncesi Öğretmenliği
12 POLEN ERMETAL Okul Öncesi Öğretmenliği
13 DİLCEM TOKSÖZ Okul Öncesi Öğretmenliği
14 NESRİN GÖKŞAH Okul Öncesi Öğretmenliği
15 SANEM SEZGİN Okul Öncesi Öğretmenliği
16 MAKBULE ERDOĞAN Okul Öncesi Öğretmenliği
17 HÜSEYİN KIZILDERE Okul Öncesi Öğretmenliği
18 PEMBE TECEN Okul Öncesi Öğretmenliği
19 ORÇUN KAYA Okul Öncesi Öğretmenliği
20 MERVE AKKOR Okul Öncesi Öğretmenliği