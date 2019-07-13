Öğretmen Akademisi'ni kazananlar açıklandı

Atatürk Öğretmen Akademisi’ne (AÖA) 2019-20 öğretim yılı için kesin kayıt hakkı kazananlar belirlendi.

AÖA Giriş sınavında başarılı olan ve çağrıldıkları mülakatlar sonrası kesin kayıt hakkı kazanan 40’ı sınıf öğretmenliği, 20’si okul öncesi öğretmenliği olmak üzere toplam 60 kişinin isimleri, Akademinin www. aoa.edu.tr adresindeki resmi sitesinde duyuruldu.

29 Temmuz- 9 Ağustos tarihleri arasında kayıt yaptırması gereken adaylardan istenen belgeler ise şöyle:

“2 adet resim, KKTC Kimlik Kartı aslı ve fotokopisi, Lise Diplomasının aslı, Karakter Belgesi , Sağlık Kurul Raporu”

İşte yazılı giriş sınavı ve mülakatlar sonucunda kesin kayıt hakkı kazanan adayların listesi:

1 GÜLREM GÜRBÜZER Sınıf Öğretmenliği

2 BERK KARACİN Sınıf Öğretmenliği

3 NEBİLE KIZILOKLU Sınıf Öğretmenliği

4 ZALİHE MANİOĞULLARI Sınıf Öğretmenliği

5 EGE SU ERGÜVEN Sınıf Öğretmenliği

6 HATİCE SANCAK Sınıf Öğretmenliği

7 EMİNE UZMANER Sınıf Öğretmenliği

8 ZEYNEP DÜZENLİ Sınıf Öğretmenliği

9 CEVDET DAVRANDI Sınıf Öğretmenliği

10 ŞULE ÖZER Sınıf Öğretmenliği

11 CEMALİYE TAŞKIRANLAR Sınıf Öğretmenliği

12 KARDELEN ÇOBAN Sınıf Öğretmenliği

13 AHMET GÜRLÜ Sınıf Öğretmenliği

14 MERYEM HANDE SEVİNDİK Sınıf Öğretmenliği

15 BERKANT RAŞİT KARGI Sınıf Öğretmenliği

16 ELİF USUL Sınıf Öğretmenliği

17 ÜMİT TERALI Sınıf Öğretmenliği

18 HAVVA YEŞİLLEME Sınıf Öğretmenliği

19 HALİL BENAR Sınıf Öğretmenliği

20 FATMA GÜRDORUK Sınıf Öğretmenliği

21 HAVVA KARAKULLE Sınıf Öğretmenliği

22 MELİS AVŞAN Sınıf Öğretmenliği

23 HASAN KAFFAOĞLU Sınıf Öğretmenliği

24 NECATİ İNCE Sınıf Öğretmenliği

25 NESİBE PARSEL Sınıf Öğretmenliği

26 TUGAY ABDULLAH SAKİNER Sınıf Öğretmenliği

27 MERT KARAKTER Sınıf Öğretmenliği

28 BUĞÇE HOCA Sınıf Öğretmenliği

29 AYSEL ERKANLI Sınıf Öğretmenliği

30 GÖKTUĞ ALKAN Sınıf Öğretmenliği

31 PEMBE DERELİ Sınıf Öğretmenliği

32 SİMAY İZAM Sınıf Öğretmenliği

33 ARDA ÇERKEZ Sınıf Öğretmenliği

34 ALİ EREN ORÇAN Sınıf Öğretmenliği

35 CAN ÖZEL GÖZDE Sınıf Öğretmenliği

36 EKİN GÜL DEMİR Sınıf Öğretmenliği

37 GÖZDE YAVUZ Sınıf Öğretmenliği

38 EZGİ AYBALA ATEŞ Sınıf Öğretmenliği

39 MELTEM GAZİKÖYLÜ Sınıf Öğretmenliği

40 ERDAL ÇEVİKDAL Sınıf Öğretmenliği

1 ÖMER CAN DEMİR Okul Öncesi Öğretmenliği

2 NEVVAR OZAN ERENAY Okul Öncesi Öğretmenliği

3 BARAN HASAN NOYAN Okul Öncesi Öğretmenliği

4 LÜTFİYE BEYDOĞAN Okul Öncesi Öğretmenliği

5 ŞAKİR HIDIRER Okul Öncesi Öğretmenliği

6 MUSTAFA HAŞİT Okul Öncesi Öğretmenliği

7 NİMET İNESİ Okul Öncesi Öğretmenliği

8 AHMET RAHİM ÖZTÜRK Okul Öncesi Öğretmenliği

9 BUĞÇE ÖZER Okul Öncesi Öğretmenliği

10 BAHAR BİNGÖL Okul Öncesi Öğretmenliği

11 UFUK BAĞLARS Okul Öncesi Öğretmenliği

12 POLEN ERMETAL Okul Öncesi Öğretmenliği

13 DİLCEM TOKSÖZ Okul Öncesi Öğretmenliği

14 NESRİN GÖKŞAH Okul Öncesi Öğretmenliği

15 SANEM SEZGİN Okul Öncesi Öğretmenliği

16 MAKBULE ERDOĞAN Okul Öncesi Öğretmenliği

17 HÜSEYİN KIZILDERE Okul Öncesi Öğretmenliği

18 PEMBE TECEN Okul Öncesi Öğretmenliği

19 ORÇUN KAYA Okul Öncesi Öğretmenliği

20 MERVE AKKOR Okul Öncesi Öğretmenliği