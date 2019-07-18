Öğretmen Akademisi’nde yeni yönetim

Atatürk Öğretmen Akademisi Yönetim Kurulu’nun yeni yönetiminin atandığına dair karar 27 Haziran tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Bakanlar Kurulu, istifa eden Atatürk Öğretmen Akademisi Yönetim Kurulu üyelerinin yerlerine, değiştirilmiş şekliyle 60/2000 sayılı Atatürk Öğretmen Akademisi Kuruluş Yasası’nın 14’üncü maddesi uyarınca Doç Dr. Canan Zeki, Doç. Dr. Deniz İşçioğlu, Ali Yönel, Ramadan Heper ve Lütfiye Fedai’nin atanmalarına ve Atatürk Öğretmen Akademisi Yönetim Kurulu’nun yeniden oluşturulmasına karar verdi.