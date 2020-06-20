“Öğrenmeye hayat boyu devam etmek gerek”

Dila ŞİMŞEK

76 yaşındaki Mahmut Kavaz, emekli resim öğretmeni. Çocukluğundan beri resme ilgisi olduğunu ifade eden Kavaz, bu yüzden öğretmenliğini yapmaya karar vermiş. Emekliye ayrıldığı gün dükkanını açtığını söyleyen Kavaz’ın, Mağusa’da resim atölyesi ve çerçeve tasarımı olarak işlettiği bir dükkanı var. “Ben oturmayı hiç sevmem, hep çalışayım, işimi yapayım isterim. Bu yüzden emekliye çıkınca da hemen dükkanımı açtım, zaten aklımdaydı, hazırlığını yapmıştım” diye anlatıyor.

“Emekliye ayrılırken öğrencilerim ağladı…”

Kavaz, çalışıp resimde, el işlerinde ve üretimde kendini geliştirmeyi kendine ilke edindiğini söylüyor. “Bunu da öğretmenlik hayatım boyunca öğrencilerime aşılamak istedim. Hep istedikleri, sevdikleri şeyin peşinden gitmelerini tavsiye ettim. Öğrencilerimle o kadar yakındım ki, emekliye ayrılırken ağlayan öğrencilerim bile oldu” diyor. İnsanın prensiplerine göre yaşaması gerektiğini savunarak, özellikle mesleği, hobileri ve sevdiği uğraşlarda ödün vermemesi gerektiğini ifade ediyor. Kavaz, sürdürebileceği zamana kadar dükkanını açık tutacağını, şimdilik talepten ve yaptığı işten memnun olduğunu dile getiriyor. Gençlere, mesleklerini iyi seçmelerini, sevdiği işi yapmalarını ve hep öğrenmeye devam etmelerini öğütlüyor.