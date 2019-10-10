Öğrenmenler günü ara bölgede kutlanacak
Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum öğretmen sendikaları 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü dolayısıyla yarın akşam resepsiyon düzenleyecek.
A+A-
Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum öğretmen sendikaları KTOEÖS, KTÖS, DAÜ-SEN, OELMEK, POED ve OLTEK, 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü dolayısıyla yarın akşam resepsiyon düzenleyecek.
KTOEÖS’ten yapılan açıklamaya göre resepsiyon, ara bölgedeki Dayanışma Evi’nde 19:00 - 20:30 saatleri arasında gerçekleştirilecek.
Bu haber toplam 48 defa okunmuştur
Etiketler : öğretmen
Önceki ve Sonraki Haberler