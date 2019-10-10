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Öğrenmenler günü ara bölgede kutlanacak

Öğrenmenler günü ara bölgede kutlanacak

Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum öğretmen sendikaları 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü dolayısıyla yarın akşam resepsiyon düzenleyecek.

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Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum öğretmen sendikaları KTOEÖS, KTÖS, DAÜ-SEN, OELMEK, POED ve OLTEK, 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü dolayısıyla yarın akşam resepsiyon düzenleyecek.

KTOEÖS’ten yapılan açıklamaya göre resepsiyon, ara bölgedeki Dayanışma Evi’nde 19:00 - 20:30 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

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