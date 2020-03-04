Girne Anafartalar Lisesi’nde kantin personelinin bir öğrenciye sigara sattığı iddiası üzerine okul idaresi Eğitim Bakanlığı’na şikayet dilekçesi gönderdi. Eğitim ve Kültür Bakanlığı Müdürü Bünyamin Merhametsiz, bugün veya yarın denetim yapılacağını ve olayın soruşturulacağını söyledi.

Dila ŞİMŞEK

Girne Anafartalar Lisesi’nde kantin personelinin bir öğrenciye sigara sattığı iddiası üzerine okul idaresi Eğitim Bakanlığı’na şikayet dilekçesi gönderdi. Bakanlık Müdürü Bünyamin Merhametsiz, bugün veya yarın denetim yapılacağını ve olayın soruşturulacağını söyledi.

Anafartalar Lisesi’nin kantininin ihalesiz olarak bir işletmeye verildiği iddialarını yalanlayan Merhametsiz, bu eğitim yılının başında ihaleye çıkıldığını ve söz konusu şirketin kazandığını söyledi.

Konu ile ilgili görüş almak için ise okul müdürüne ulaşılamadı.

Eğitim ve Kültür Bakanlığı Müdürü: “Denetim ve soruşturma başlatılacak”

Eğitim ve Kültür Bakanlığı Müdürü Bünyamin Merhametsiz, kantinin ihalesiz verildiği iddiasının doğru olmadığını söyleyerek, sene başında ihaleye çıkıldığını ve bir şirketin kazandığını kaydetti. Söz konusu şirket sahibi ile görüşüldüğünü ve yaşanan sıkıntılarla bir ilgisi olmadığını söylediğini belirten Merhametsiz, “Sorunun personel kaynaklı olduğunu düşünüyoruz. Bir öğrenci muhtemelen sigara ile yakalandıktan sonra, okul idaresi nereden aldığını sorunca olay ortaya çıktı… Öğrencinin dilekçesi de bize ulaştı. Tabii ki bu bir iddiadır ve bugün ya da yarın personelimiz okula giderek denetim yapacak. Okullar ilk açıldığı zamanda da denetim yapmıştık” şeklinde konuştu.