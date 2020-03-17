“Öğrencinin durumu iyi, ailesi üzgün”

Larnaka ve Baf havaalanlarından adaya dönüş yapan ve karantinaya alınan Kıbrıslı öğrenciler Trodos’ta karantinaya alındı. Kıbrıs Türk Gençlik Birliği İngiltere Başkanı Nafiya Horozoğlu, Baf havaalanına gelen bir yolcu ile temasa geçtiğini, öğrencinin durumunun iyi olduğunu belirtti.

YENİDÜZEN’e bilgi veren Kıbrıs Türk Gençlik Birliği İngiltere Başkanı Nafiya Horozoğlu, İngiltere’den Baf havaalanına gelen ve karantinaya alınan yolcu uçağında sadece bir Kıbrıslı Türk olduğunu ve kendisiyle temasa geçtiğini belirtti.

Öğrencinin durumunun iyi olduğunu anlatan Horozoğlu, Trodos’ta karantinaya alındığını kaydetti.

“Öğrenci ile dün akşam temasa geçtim. Rumca konuşulduğu için pek bir şey anlamamış ama Trodos'ta bir yere götürüldü, orada karantinaya alındı.” diyen Horozoğlu, ailesinin üzgün olduğunu ifade etti.

Ülkeye Larnaka ve Baf havaalanlarından dönüş yapan Kıbrıslı Türk öğrenciler, sağlık sertifikaları olmadığı gerekçesiyle ülkeye alınmamış, uçakta bazı gerginlikler yaşanmıştı. Kısa süreli gerginliğin ardından öğrencilerin, karantinaya alındığı açıklanmıştı.

Larnaka Havaalanın’dan gelenler de karantinada, toplam öğrenci sayısının 3 olduğu öğrenildi. Baf uçağındaki öğrenci ile birlikte güneyde karantinada olan toplam öğrenci sayısının 4 olduğu bildirildi.

Larnaka havaalanına gelen yolcu uçağında da Kıbrıslı Türkler olduğunu ifade eden Horozoğlu, burada kaç öğrenci olduğuna ilişkin veriye ulaşamadığını anlattı. YENİDÜZEN’in elde ettiği bilgide ise Larnaka Havaalanı’ndan gelen yolcularının ise Platres’te Elektrik Kurumu’nun 4’er kişilik Lojmanlarında karantinaya alındığı öğrenildi.

Horozoğlu, Başbakan ve Dışişleri Bakanı ile temasa geçtiğini, konuyla ilgilendiklerini de sözlerin ekledi.