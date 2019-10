'Öğrenci'leri güneye kaçıracaktılar

Kıbrıs’ın güneyine yasa dışı yollardan adam kaçırmak için gizli anlaşma yapmakla suçlanan H.E., A.N., K.E.B., M.J.E.K., S.N.P. ve M.Z. tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kozal Depreli, olguları aktardı. Polis, zanlı H.E., A.N., K.E.B., M.J.E.K., S.N.P. ve M.Z.’nin ağır bir cürüm işlemek kastı ile gizli ittifak kurmakla suçlandıklarının belirtti. Polis, 1 Ekim 2019 tarihinde saat 20.30’da Ercan Havaalanı’nın karşısındaki yarım inşaatta zanlı H.E. ve A.N.’nin, kuzeye öğrenci statüsünde gelen K.E.B., M.J.E.K., S.N.P. ve M.Z.’yi yasadışı yollardan Kıbrıs’ın güneyine geçirmek için anlaşıp, ağır bir cürüm işlemek kastı ile gizli ittifak kurdukları gerekçesiyle tutuklandıklarını belirtti. Polis, zanlı H. E. ve A.N.’nin gönüllü ifade verip, suçlamaları kabul ettiklerini söyledi. Polis, ifadelerin teyit ve tekzibinin yanı sıra aranan şahıslar olduğunu belirtip, zanlıların 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.