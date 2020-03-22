Öğrencilere ‘yurdu hemen boşaltın’ paniği

Mağusa ve Güzelyurt bölgelerinden öğrenciler, kaldıkları KYK yurtlarından ‘ansızın’ çıkarıldı.

Girne Limanı’na giderek adeta isyan eden öğrencilerin görüntüleri sosyal medyaya yansıdı. Öğrenciler, Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun sağladığı KYK yurtlarında kalıyordu.

YENİDÜZEN’e konuşan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, “Yurtları hemen boşaltın ve adayı terk edin denilmiş öğrencilere. KYK yurtları. Çocuklar can havli ile limana yığılmış. Olası fırsatçılığa karşı Ekonomi Bakanlığı Ticaret Dairesi de takipte” şeklinde açıklamada bulundu.

Atakan, mağdur olan öğrenciler için bu akşama bir feribot seferi ayarlandığını kaydetti. Öğrencilerin, virüs nedeniyle endişeli olduğu da görüntülerde yer alırken, "Kıbrıs'ta utanç var" sloganları atıldığı duyuldu.