Öğrencilere izin verildi, karantinaya alındılar

Larnaka ve Baf’tan adaya gelen öğrencilere izin verildi, Kıbrıslı Rum Ulaştırma Bakanı Yiannis Karousos, “İki uçuştaki Kıbrıslı öğrencilere izin verdiklerini, ancak yasağın üstesinden gelmek için easyJet'e karşı yasal işlem başlatacaklarını” söyledi.

Baf ve Larnaka Havalanı’nda yaşanan coranavirüs gerilimi, Kıbrıslı öğrencilerin adaya girişi ile sonuçlandırıldı. EasyJet uçuşu Manchester'dan Baf'a ve Gatwick'ten Larnaka’ya gelen bir grup Kıbrıslı öğrenci, sağlık sendikaları olmadığı gerekçesiyle geri gönderilmek istenmişti.

Ciddi bir gerilimi neden olan karar sonrasında öğrenci aileleri ve polis karşı karşıya geldi. Kıbrıslı Rum Ulaştırma Bakanı Yiannis Karousos, Larnaka ve Baf'taki bu yolculara yönelik iznin tek seferlik olduğunu ve açıklanan yeni giriş kriterlerini uygulamakta kararlı olduklarını belirtti. Ülkeye kabul edilen tüm yolcular 14 gün karantinaya alınacak. Kıbrıs Cumhuriyeti son açıkladığı tedbirlerle, yurt dışından ülkeye gelenlerden, yurttaşlar dahil onaylı akredite bir kuruluştan sağlık sertifikası istiyor.

Tıbbi sertifikanın dört günden eski olmaması koşulu aranıyor. Ayrıca sertifika sunanların ülkeye girişi sonrasında özel bir merkezde 14 gün gözetim altında kalması da gerekiyor. Kıbrıslı Bakan Karousos, hükümetin yeni tedbirler açıklandıktan sonra yurtdışında kalan Kıbrıslılarla ilgili duyurular yapacağını söyledi.

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Saat: 21:15: Uçakta bulunan öğrencilerin tepkileri sonucunda, yolcular uçaktan inmeye başladı. Öğrenciler karantinaya alınacak. Sertifikasız yolcular uçaktan indirilip hükümetin belirlediği katantina merkezlerine gönderiliyor-14 gün orada kalacaklar.

Yolcuları sertifikasız uçağa aldığı için havayolu şirketine yasal işlem başlatılacak.

Larnaka ve Baf havaalanlarında adaya dönüş yapan Kıbrıslı öğrenciler, sağlık sertifikaları olmadığı gerekçesiyle ülkeye alınmadığı için gerginlik yaşanıyor.

Manchester'dan Baf Havaalanı’na inen Easyjet uçağındaki yaklaşık 30 öğrencinin sağlık belgelerinin olmadığı öğrenildi. Polisler öğrencilerin ülkeye giriş yapması izin vermedi, ebeveynler bu durumu protesto etti.



Londra’dan Larnaka’ya gelen bir uçakta da aynı sorun yaşanıyor.



Kıbrıslı Rum avukatlardan bazıları bu kararın anayasaya aykırı olduğunu savunuyor.

Çoğunluğunu öğrencilerin oluşturduğu yolcular ayakta durarak uçağın kalkmasını engellemeye çalışıyor.

Kıbrıslı Rum Ulaştırma Bakanı Yiannis Karoussos'in de 20.50'de Larnaka Havaalanı'na giderek öğrenci yakınları ile görüştüğü öğrenildi.



Kıbrıs Cumhuriyeti önceki gün coronavirüs önlemleri kapsamında, Kıbrıslı yurttaşlar dahil sağlık sertifikası olmayanların adaya giremeyeceğini açıklamış, sağlık sertifikası olanların ise özel bir merkezde, 14 gün gözetime alınacağını duyurmuştu.