Öğrencilerden renkli sergi

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencilerinin renkli dönem sonu sergisi ilgi gördü.

“Okul Öncesinde Eğitici Araç Yapımı I” ve “Yaratıcılık ve Geliştirilmesi” dersleri kapsamında hazırlanan serginin konusu “Okul öncesi yaklaşımlarından seçilen yaklaşımın yaratıcılığın gelişimine katkısının ifadesi” olarak belirlendi.

Birçok farklı çalışmanın hazırlandığı sergide maske, bez dolgu sosisler ve duyu-doku-motor gelişim kitapları, eğitici materyal ve posterler yer aldı.