Öğrencilerden duyarlılık örneği
Osman Örek Meslek Lisesi, Lefkoşa Türk Belediyesi’nin başlattığı temizlik kampanyasına katıldı
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Osman Örek Meslek Lisesi, Lefkoşa Türk Belediyesi’nin başlattığı temizlik kampanyasına katıldı. Çevre bilincini aşılamak ve yaşadıkları yeri temiz tutmak, duyarlılıklarını artırmak için düzenlenen kampanyaya öğrenciler ve öğretmenler büyük ilgi gösterdi.
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Etiketler : Osman Örek Meslek Lisesi, ÇEVRE, ÇÖP, TEMİZLİK
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