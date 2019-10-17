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Öğrencilerden duyarlılık örneği

Öğrencilerden duyarlılık örneği

Osman Örek Meslek Lisesi, Lefkoşa Türk Belediyesi’nin başlattığı temizlik kampanyasına katıldı

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Osman Örek Meslek Lisesi, Lefkoşa Türk Belediyesi’nin başlattığı temizlik kampanyasına katıldı. Çevre bilincini aşılamak ve yaşadıkları yeri temiz tutmak, duyarlılıklarını artırmak için düzenlenen kampanyaya öğrenciler ve öğretmenler büyük ilgi gösterdi.

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