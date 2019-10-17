Öğrencilerden duyarlılık örneği

Osman Örek Meslek Lisesi, Lefkoşa Türk Belediyesi’nin başlattığı temizlik kampanyasına katıldı. Çevre bilincini aşılamak ve yaşadıkları yeri temiz tutmak, duyarlılıklarını artırmak için düzenlenen kampanyaya öğrenciler ve öğretmenler büyük ilgi gösterdi.