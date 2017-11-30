Öğrencilerden doğa yürüyüşü

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Uluslararası Öğrenciler Kulubü tarafından öğrencilere yönelik doğa yürüyüşü düzenlendi. Öğrencilere, bölgenin güzelliklerini tanıtmayı, düzenli spor yapabilme olanağı yaratmayı ve doğa sevgisini arttırmayı amaçlayan doğa yürüyüşü öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Doğa yürüyüşü iki gün sürdü

İki gün süren doğa yürüyüşünün ilk gününde öğrenciler Bademliköy ve Yeşilırmak’ta yürüyüş yaparak, doğal güzellikleri görme imkanı buldular. Doğa yürüyüşünün ikinci gününde ise Lefke Bölgesi öğrencilere tanıtıldı. Karşıyaka, Eski Karadağ ve Lefke Barajı’na yürüyüş gerçekleştirildi.

Öğrenciler doğal güzellikleri doğrudan keşfedebilme imkanı buldukları doğa yürüyüşü sayesinde çok güzel iki gün geçirdiklerini ve böylesi sosyal aktivitelerin devam etmesini temenni ettiklerini belirttiler.