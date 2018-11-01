Öğrencilerden, Cadılar Bayramı partisi

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Okullar grubu bünyesinde eğitim veren Amerikan Kolej, öğrencilerine cadılar bayramı dolayısıyla düzenlediği etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu.

GAÜ Uygulama Oteli Le Chateau Lambousa Hotel’de; Amerikan Koleji tarafından organize edilen Cadılar Bayramı partisi, renkli görüntülere sahe oldu. Öğrencilerin giymiş oldukları kostümler ve yaratıcı makyajlar, büyük ilgi toplarken, Dj performansı eşliğindeki parti, karnaval havasında geçti. Tüm öğrenciler için hazırlanan korkutucu atmosfer , danslar ve oyunlarla eğlenceye dönüştü.

Amerikan Kolej okul müdürü Sermin Mayın yaptığı açıklamada; “Hem öğrencilerimiz hem de öğretmenlerimiz çok eğlendik, emeği geçen tüm öğretmenlerime ve öğrencilerime ve ayrıca Le Chateau Lambousa Otel çalışanlarına teşekkür ederiz” dedi.