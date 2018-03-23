Öğrencilerden anlamlı farkındalık
22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla Gönyeli Çemberinde pankart ve dövizlerle farkındalık yaratmaya çalışan öğrenciler, anlamlı mesajlar verdi.
A+A-
22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla Gönyeli Çemberinde pankart ve dövizlerle farkındalık yaratmaya çalışan öğrenciler, anlamlı mesajlar verdi.
British Culture College’den bir grup öğrenci, suyun faydalarına ve önemine dikkat çekmek amacıyla Gönyeli Çemberinde toplandı.
Dünya su gününde suyun önemine dikkat çeken öğrenciler, ellerinde “Suyu boşuna harcama”, “Suyu idareli kullan”, “Su hayattır”, “Suyun değerini bil”, “Damlaya damlaya yok olur, suyun değerini bil” yazılı pankart ve döviz taşıyarak, toplumsal farkındalık yaratmaya çalıştı.
Yoldan geçenlerin kornalarla eşlik ettiği kısa etkinlikte, polisin öğrenciler için sıkı güvenlik önlemi aldığı gözlemlendi.
Bu haber toplam 129 defa okunmuştur
Etiketler : British Culture College
Önceki ve Sonraki Haberler