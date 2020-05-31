ÖĞRENCİLERDE 'KARANTİNA' ÖFKESİ

YENİDÜZEN – ÖZEL

Haziran ayında adaya dönmek isteyen üniversite öğrencileri, Bakanlar Kurulu’nun ‘karantina ücretini şahıslar ödeyecek’ açıklaması üzerine sosyal medyadan karara tepki gösterdi.

Bakanlar Kurulu kararına göre, 8 Haziran’dan itibaren öğrenci-çalışma-ikamet izinliler ‘parasını ödemek şartıyla’ adaya gelebilecek. Öğrenciler bu karara tepki gösterirken, Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu karantina uygulamasının Haziran ayı için geçerli olduğunu, “Temmuz ayı itibariyle karantina gerekmeyecek düzenlemeler yapılabileceğini” açıkladı.

Öte yandan Yakın Doğu Üniversitesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi ve Girne Amerikan Üniversitesi ise, kendi öğrencilerinin kampüste ücretsiz olarak karantinada kalabileceğini duyurdu.

Bakanlar Kurulu kararına göre, 8 Haziran'dan tarihinden itibaren ise "KKTC yurttaşı olmasalar" dahi ülkede çalışma, öğrenci, ikamet ya da oturma izni bulunanlar "14 gün karantina" şartıyla adaya gelebilecek. Ancak bu kişiler karantina bedelini de kendileri ödeyecek. Karantina ücretlerinin Maliye Bakanlığı tarafından yapılacak çalışmanın ardından duyurulacağı belirtildi.

Çavuşoğlu: “Karantinasız öğrenci gelişi için çalışıyoruz”

Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bakanlar Kurulu’nda öğrencilerin gelişleri ile ilgili alınan kararın Haziran ayı için olduğunu vurguladı. Üniversitelerin kendi imkanları ile yurtlarda konaklama sahip olduğunu belirten Çavuşoğlu, bu kapsamda gelindiği takdirde ücret karşılığı olmadığına dikkat çekti.

Konuyla ilgili kişisel sosyal medya hesabından paylaşım yapan Nazım Çavuşoğlu, şunları ifade etti: “Sevgili öğrenciler KKTC de 42 gündür pozitif vaka yok. Bildiğiniz gibi 10 Mart’tan beri hayatı, ekonomiyi, ulaşımı durdurarak birlikte başardık. Aşamalı olarak başlattığımız normalleşme sürecinin Haziran ayına ait kısmı dışa açılma içermektedir. Hepimiz için güvenli bir ortam yaratılmıştır. Yaratılan güvenli ortamı birlikte korumak zorundayız. Daha önceki mesajımda ifademde bakanlar kurulumuz ülkemizle bağı olanların ülkeye girişlerini Haziran ayı kısmı için karantina tedbirleri alınarak açılması kararı alınırken, dijital eğitim kararı alınarak mağduriyetleri önlenen öğrencilerimizin, Haziran ayında KKTC’ye gelmelerinin zorunlu olmadığı düşünülmüştür. Öğrenci dostu ada hedefiyle hayatınızı kolaylaştırmak ve salgının dünyada devam etmesi durumunda karantinasız öğrenci gelişiyle ilgili çalışmaları sürdürmekteyiz. Bunun yanında Haziran ayında ülkemize gelecek öğrencilerimiz için ise üniversiteler kendi öğrencilerine kendi imkanlarını açmak için büyük gayretler ortaya koymaktadırlar. Bilinmesini isterim ki pandemi sürecinde ülkelerine dönmeyenler için tüm üniversitelerin gösterdiği çaba takdire şayandır. Halkımız ve devletimiz hiçbir ayrım yapmaksızın bu süreçte öğrencilerimizin yanında olmuştur. Bazı arkadaşlarımızın maksadını aşan açıklamalarının gerçekleri yansıtmadığını söylerken, kötüleme maksatlı yazıların bizi hedefimizden uzaklaştıramayacağının altını çizmek isterim. Tüm öğrencilerimize sağlık ve başarı dolu bir yaşam dilerim.”

Üniversitelerden ücretsiz karantina desteği…

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), Bakanlar Kurulunun Covid-19 Pandemi süreci doğrultusunda almış olduğu son kararlar neticesinde, “Öğrenci Oturma İzni” bulunan öğrencilerin haziran ayında adaya girişlerinde uygulanacak karantina sürecinde mağduriyet yaşamaması için, bünyelerinde bulunan yurtlarda kendi öğrencilerine ücretsiz karantina uygulaması başlattığını duyurdu.

GAÜ Rektörlüğünden yapılan açıklamada şunlara yer verildi; “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne haziran ayında gelecek olan öğrencilerimiz, 14 günlük karantina sürecini ücretsiz olarak Girne Amerikan Üniversitesi yurtlarında geçirebileceklerdir. Ayrıca, KKTC Devlet Yetkilileri ile sürdürdüğümüz temaslar sonucunda, uygun koşulların devam etmesi halinde; karantina uygulamasına ihtiyaç kalmayacağı öngörülmektedir.”

Yakın Doğu Üniversitesi’nden yapılan açıklamaya göre, öğrenciler 14 günlük karantina sürecini ücretsiz olarak kampüste geçirebilecek. Açıklamada, yetkililerle görüşüldüğünü, ‘karantinaya ihtiyaç kalmayabileceğinin’ de konuşulduğu ifade edilirken, duyuru yapılacağı bildirildi.

Arslanbaş: Öğrencilerimizi 14 gün ücretsiz konaklatacağız

Kıbrıs İlim Üniversitesi (KİÜ), yurt dışından öğrencilerinin adaya geldiği anda havalimanında karşılanarak 14 gün karantina kuralı gereğince kontrolleri doğrultusunda tesislerinde ve yurtlarında ücretsiz konaklamalarını sağlayacağını açıkladı.

Kıbrıs İlim Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Selman Arslanbaş öğrencilere ve kamuoyuna yönelik yazılı açıklamasında, üniversitenin pandemi dönemi boyunca öğrencilerini ailelerine kavuşturmak için bütün süreci en ince ayrıntısına kadar planladığını, bilgilendirme sistemi kurduğunu, öğrenci ev ve yurtlarında gıda, erzak ve sağlık ihtiyaçlarını karşıladığını anlattı.

Arslanbaş, "Alınan ve/veya alınacak kararlar doğrultusunda şunu belirtmek isterim ki, KİÜ öğrencisi ile kurduğumuz aile bağımızın sorumluluğunu her zaman yerine getireceğiz. Öğrencimiz adaya geldiği ilk andan itibaren bize emanettir. Tarafımızca havalimanından karşılanarak 14 gün karantina kuralı gereğince kontrolümüz doğrultusunda tesislerimizde ve yurtlarımızda ücretsiz konaklamalarını sağlayacağız" açıklamasında bulundu.

İşte Bakanlar Kurulu’nun kararı

“8 Haziran’dan itibaren KKTC vatandaşı olmasalar dahi, ülkemizde ikamet izinli bulunanlar, çalışma izni bulunanlar, öğrenci izni olanlar, vatandaş olmasalar bile gelebilecekler. Geldiklerinde, karantinaya girecekler ve karantina bedelini kendileri ödeyecekler. Bu açıdan Maliye Bakanlığı çalışma yürütecek.”