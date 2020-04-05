Öğrencilerde 3 pozitif

Alsancak ve Mağusa’da gözetim altında tutulan öğrenciler arasında 3 pozitif vaka saptandığı açıklandı.

14 günlük sürenin ardından öğrencilerin gözetim süresinin 1 gün uzatıldığı, temas takibi çalışması yapılacağı da teyit edildi.

21 Mart tarihinde adaya gelen, Alsancak’taki River Side ve Mağusa’daki Palm Beach Otel’de gözetimde tutulan öğrenciler, temas takiplerinin ardından evlerine gönderilecek.

Sağlık Bakanlığı açıklaması

"3 Otelde kalan ve 2 uçakla İngiltere'den gelerek gözetim alıntında tutulan bugün ise 14 günlük gözetim sürelerini dolduran kişilere gerekli tetkikler yapılmış ve 3 pozitif vakaya rastlanmıştır.

Bu nedenle karantina süresi tamamlanan kişlerin temas takibi çalışmaları gereği 1 gün daha gözetim altında tutulmaları kararlaştırılmıştır. Konuyla ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır."