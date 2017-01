Öğrenciler yerli ürünleri tanıdı, tattı

“Yerli Malı Tanıtım ve Kültür Günü” kapsamında Şehit Tuncer İlkokulu’nda önceki günlerde, Kıbrıs Türk Sanayi Odası işbirliğinde, yirmiye yakın işletmenin desteğiyle “Ülkenin Geleceği Ellerinde” adlı etkinlik düzenlendi.

Şehit Tuncer İlkokulu öğrencileri, Kıbrıs’ın kuzeyinde üretilen ürünleri okul bahçesinde düzenlenen etkinlikte tanıdı, tattı.

“Yerli Malı Tanıtım ve Kültür Günü” kapsamında Şehit Tuncer İlkokulu’nda, Kıbrıs Türk Sanayi Odası işbirliğinde, yirmiye yakın işletmenin desteğiyle “Ülkenin Geleceği Ellerinde” adlı etkinlik düzenlendi.

Okul bahçesinde yer alan etkinlikte hem yerli ürünlerle hem de Kıbrıs kültürüne ait yiyecekler ve el işleriyle ilgili stantlar açıldı.

Öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin ev sahipliğindeki etkinliğe Şehit Tuncer İlkokulu mezunlarından olan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova da katıldı. Sanayi Odası Başkanı Ali Çıralı da etkinlikte bulundu.



Öğretmenler de yöresel kıyafetler giydi

Etkinlik davul, zurna ve Kıbrıs havaları eşliğindeki kortejle başladı. Berova’nın da katıldığı kortejde öğrenciler, “Yerli Malı Al, Üretime Katkı Yap”, “Ekonomik Ol Kendi Çocuğuna Gelecek Yarat”, “Tutumlu Ol” gibi dövizler taşındı. Okul Müdürü Elçin Altan ve öğretmenler de etkinlik sırasında yöresel kıyafetler giydi.

Öğrencilerin “yaparak ve yaşayarak öğrenmesi” için düzenlenen, yerli yiyeceklerden, meyve sularına, süt ve süt ürünlerinden narenciye kadar birçok standın açıldığı etkinlikte öğrenciler stantları öğretmenleri eşliğinde dolaştı, ürünlerle ilgili bilgi aldı, ikramların tadına baktı. Bir seyyar manav arabasında ise Kıbrıs’ta üretilen sebzeler tanıtıldı.



Tutumlu ol, yerli malı kullan

“Tutumlu olma”, “yerli malı kullanma” gibi kavramlara dikkat çekilen, Şehit Tuncer İlkokulu öğrencilerinin Kıbrıs kültürüne ait fotoğraflarının da sergilendiği etkinliğe bir de Kıbrıs eşeği getirildi. Eşek, öğrenciler tarafından sevildi, beslendi.

Lefkoşa Belediye Orkestrası, Kalavaç Muhtarı Ömer Meraklı ve Serdarlı köylülerinin de destek verdiği “Ülkenin Geleceği Ellerinde” etkinliğinde konuşmalar yapıldı, öğrenciler şiirler okudu.

Okul Müdürü Elçin Altan, Bakan Özdemir Berova ve Sanayi Odası Başkanı Ali Çıralı kürsüye çıkarak öğrencilere yerli ürünler kullanmaları ve kültürlerine sahip çıkmaları için çağrı yaptı.



Altan: “Çocukların akademik başarısı önemli ama kendini ve ülkesini sevmesi de çok önemli”

Şehit Tuncer İlkokulu Müdürü Elçin Altan, insanın her şeyden önce kendisini tanıması gerektiğini kaydederek, “Bu, ülkenizi ve kültürünüzü bilmekle mümkün olur. Çocukların akademik başarısı önemli ama kendini ve ülkesini sevmesi de çok önemli” şeklinde konuştu.

Sanayi Odası’na etkinliğe katkılarından dolayı teşekkür eden Elçin Altan, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’ndan her zaman destek gördüklerini söyledi.



Berova: “Toplumların varlığı üretimin devamı ve kültürün korunmasıyla sağlanabilir... Çocuklar geleceğimizin teminatı”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova, böyle bir etkinliğe katıldığı için mutlu olduğunu belirterek, kendisinin de Şehit Tuncer İlkokulu’nda eğitim gördüğünü söyledi.

Toplumların varlığının üretimin devamı ve kültürün korunmasıyla sağlanabileceğini ifade eden Berova, çocukların ülkenin geleceğinin teminatı olduğunu vurguladı.



Çıralı: “Amacımız üretimi ve yerli ürün tüketimini artırmak”

Sanayi Odası Başkanı Ali Çıralı ise böyle etkinliklerin sadece bir gün ya da hafta ile sınırlı kalmaması, eğitimin her döneminde olması gerektiğini söyledi.

Hangi bölgedeki okulda olursa olsun bu tür etkinliklere destek vermeye hazır olduklarını, öğrencilerin yerli üretim konusunda bilinçlenmesini istediklerini belirten Çıralı, “Amacımız Kuzey Kıbrıs’taki üretimi artırmak, yerli ürünlerin tüketilmesi için çalışmalar yapmak” dedi.