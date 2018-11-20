Öğrenciler ulaşım ve pahalılık nedeniyle gelmiyor

Ayşe GÜLER

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 180 puan barajını geçip, tercih yapmayan 31 binden fazla üniversite adayı öğrencilerle anket yaptı.

11 sayfalık anket sonuçlarında öğrencilerin ‘Kıbrıs’ın kuzeyindeki üniversitelerini tercih etmeme’ nedenleri de sıralandı.

Ankete katılanların yüzde 34.32’si, “Ulaşım ve yaşam giderlerinin fazla olması” nedeniyle ülkedeki üniversiteleri seçmedi. Aynı zamanda öğrencilerin yüzde 31.48’i de öğrenim ücretlerini yüksek buldu.

Söz konusu anket; YÖK kayıtlarında e-posta adresi bulunan öğrencilere e-posta yoluyla gönderildi; e-posta adresi sistemde bulunmayan öğrencilere ise SMS yoluyla iletildi.

Öğrencilerin tercih süreciyle ilgili görüş, beklenti ve eğilimlerinin belirlenmesine yönelik olarak yapılan anket 27 Ekim ila 5 Kasım tarihlerinde uygulandı.

Anket sonuçlarını değerlendiren Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Mehmet Burhan, Türkiye’deki eğitim kalitesi ile Kıbrıs’ın kuzeyindeki eğitim kalitesinde marjinal bir fark bulunmadığını söyledi, ankette ilk sırada yer alan ‘ulaşım’ sıkıntısı konusunda öğrencilerin haksız olmadığını da kaydetti.

Öte yandan Kıbrıs Üniversiteler Birliği Başkanı, UKÜ Rektörü Prof. Dr Halil Nadiri, bazı konularda yanlış algı yaratılsa da Türkiye’den gelen öğrencilere yılda 4 kez olmak üzere daha uygun ulaşım hizmeti sağlanması gerektiğini kaydetti.

Yüzde 10.49’unun, Kıbrıs’ın kuzeyinde tercih yapabileceği üniversitelerindeki eğitim kalitesiyle ilgili kaygısı var…

‘Eğitim kalitesi’ kaygısı…

Anket sonuçlarında dikkat çeken detaylar da yer aldı.

Öğrencilerin yüzde 10.49’u, Kıbrıs’ın kuzeyinde tercih yapabileceği üniversitelerindeki eğitim kalitesiyle ilgili kaygılarının olduğunu, bu nedenle tercih yapmadığını ifade etti.

Yüzde 10.46’sının puanı yetmedi…

Anket sonuçlarına göre öğrencilerin yüzde 10.46’sı ise istediği bölümler için puanının yeterli olmaması nedeniyle Kıbrıs’ın kuzeyindeki üniversitelerini tercih etmedi.

Öğrencilerin yüzde 5.27’si ise ‘kazanma şansının olduğu bölümleri bitirince iş bulamayacağı kaygısı’, yüzde 3.76’sı ise ‘istediği bölümün Kıbrıs’ın kuzeyindeki üniversitelerde bulunmaması’ nedeniyle tercih yapmadı.

Yüzde 2.44’ü ise üniversiteleri tercih etmemesini ‘kazanma şansının olduğu üniversite/bölümde sunulan imkanlarına (kampüs, yurt vb yetersiz olması) bağladı, yüzde 1.77’si de ‘istediği bölümün taban puanını tahmin etmemesi’ nedeniyle yönelmedi.

Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Mehmet Burhan: “Ulaşım konusunda haklılar, eğitim kalitesinde marjinal fark yok”

Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Mehmet Burhan:

“Ulaşım konusunda haklılar, eğitim kalitesinde marjinal fark yok”

Anket sonuçlarını değerlendiren Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Mehmet Burhan, Türkiye’deki eğitim kalitesi ile Kıbrıs’ın kuzeyindeki eğitim kalitesinde marjinal bir fark olmadığını söyledi.

Burhan, ankete katılanların yükseköğrenime başlamadığını, bu nedenle de ‘dıştan duyumla’ hareket ettiklerini ifade etti.

Ankette ilk sırada yer alan ‘ulaşım’ sıkıntısı konusunda öğrencilerin haksız olmadığını da belirten Burhan, Türkiye’deki gelir düzeyi düşünüldüğünde, bu konuda sorun yaşanabileceğini aktardı.

Burhan, anket sonuçlarıyla ilgili Eğitim Bakanı Cemal Özyiğit’in hükümet ortaklarını bilgilendireceğini de sözlerine ekledi.

“Türkiye’deki üniversiteler bilinçli kampanya yapıyor”

Yükseköğrenim piyasası genişlediği için rekabet ortamının ortaya çıktığını söyleyen Burhan, bir süredir özellikle Türkiye’deki üniversitelerin öğrencilerin ülkede kalması yönünde bilinçli kampanya yaptığını dile getirdi.

Burhan, buna rağmen Türkiye’den gelen öğrencilerin okul harçlarının TL olduğunu ifade ederek, ülkedeki üniversitelerin Türkiye’deki Vakıf üniversitelerinin ücretlerinden pahalı olmadığını da ifade etti.

Kıbrıs Üniversiteler Birliği Başkanı, UKÜ Rektörü Prof. Dr Halil Nadiri: “Yılda 4 kez, Türkiye’den uygun ulaşım hizmeti sağlanmalı”

Kıbrıs Üniversiteler Birliği Başkanı, UKÜ Rektörü Prof. Dr Halil Nadiri:

“Yılda 4 kez, Türkiye’den uygun ulaşım hizmeti sağlanmalı”

Kıbrıs Üniversiteler Birliği Başkanı, UKÜ Rektörü Prof. Dr Halil Nadiri, Kıbrıs’ın kuzeyinin yükseköğrenim adası olduğunu ifade ederek, bu nedenle Türkiye’den gelen öğrencilere yılda 4 kez olmak üzere daha uygun ulaşım hizmeti sağlanması gerektiğini kaydetti.

Nadiri, ülkedeki üniversitelerin Türkiye’deki Vakıf üniversitelerin ücretlerinden çok daha düşük olduğuna değindi.

Ortaya çıkan anket sonuçlarının göz ardı edilmemesi gerektiğini söyleyen Nadiri, bazı konularda ise ‘algı’ yaratıldığını kaydetti.

“Eğitim ücretleri, kalite ilgili sıkıntıdan bahsediliyor. Bu yanlış algıdır” diyen Nadiri,

“Adaya talep yaratmamız önemli… KKTC’deki üniversiteleri eğitim kalitesi açısından dünya ile rekabet edebilir noktadadır” dedi.

Nadiri, yüksek öğrenim konusunda farkındalık yaratılarak, üniversitelerin ne noktaya geldiği, uluslararası alanda alınan akreditasyonların net şekilde ortaya konulması gerektiğini de sözlerine ekledi.